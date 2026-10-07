Đang học, bé trai lớp 2 đột ngột vỡ mạch máu não và hôn mê

Mới đây, bé N.T.S (7 tuổi, ngụ phường An Bình, TP. Cần Thơ) được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện SIS Cần Thơ trong tình trạng hôn mê, tiên lượng nặng.

Theo gia đình, chiều cùng ngày nhập viện, khi đang trong lớp, trẻ than đau đầu nhiều, nôn ói rồi lơ mơ, được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cấp cứu. Bệnh nhi được xác định xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não và chuyển tới bệnh viện chuyên khoa.

Bé S. sau khi mổ não đã bình phục dần. Ảnh: BSCC.

BS.CKI Nguyễn Quang Hưng - Trưởng Đơn vị Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện SIS Cần Thơ, cho biết đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, khối dị dạng mạch máu đã vỡ, gây tổn thương vùng não lân cận, chèn ép và phù não.

Bệnh nhi rơi vào tình trạng hôn mê, do đó mục tiêu đặt ra là nhanh chóng giải ép não, lấy máu tụ, cầm máu và đồng thời xử lý khối dị dạng.

Ca phẫu thuật diễn biến thuận lợi. Đến nay, sau gần 1 tháng điều trị sức khỏe trẻ phục hồi.

Theo bác sĩ Hưng, dị dạng động tĩnh mạch não (AVM) là bất thường bẩm sinh của mạch máu não, trong đó động mạch thông nối trực tiếp với tĩnh mạch qua đám dị dạng (nidus) mà không qua hệ thống mao mạch.

Bất thường này xảy xa từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 8 trong quá trình phát triển bào thai. Triệu chứng thường gặp và nguy hiểm nhất của dị dạng mạch máu não là xuất huyết não, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Người bệnh có các triệu chứng như đột ngột đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ. Người bệnh cũng có thể lên cơn co giật, co cứng, mất ý thức trong cơn. Ngoài ra, đau đầu âm ỉ kéo dài cũng là một trong các biểu hiện của bệnh.

Nếu dị dạng kích thước lớn, lưu lượng cao có thể gây nên hội chứng cướp máu, người bệnh có các biểu hiện của thiếu máu não như yếu liệt tay chân, rối loạn cảm giác nửa người, nhìn mờ…

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại các biến chứng nguy hiểm như di chứng yếu liệt kéo dài, động kinh kháng trị.

Ở trẻ em, việc nhận biết càng khó khăn hơn khi trẻ vẫn sinh hoạt, học tập và phát triển bình thường, cho đến khi khối dị dạng này vỡ ra. Nếu trẻ đột ngột đau đầu, nôn ói và bất tỉnh, người thân nên nghĩ tới nguy cơ vỡ mạch máu não và cho bệnh nhi đi cấp cứu nhanh chóng.