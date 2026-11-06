Dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thành kính dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin. (Ảnh: THÁI QUANG)

Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các sở, ngành thành phố, Đảng ủy phường Ba Đình…

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thành kính tưởng nhớ V.I.Lênin. (Ảnh: THÁI QUANG)

Trước Tượng đài V.I.Lênin, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lênin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đại diện tuổi trẻ Thủ đô dâng hoa tưởng niệm lãnh tụ V.I.Lênin. (Ảnh: THÁI QUANG)

Các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng ngày, tuổi trẻ Thủ đô, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị của thành phố Hà Nội và đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng đã tới dâng hoa tưởng niệm lãnh tụ V.I.Lênin.