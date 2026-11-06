Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định; Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương; cùng lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các sở, ngành thành phố, Đảng ủy phường Ba Đình…

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình). Ảnh: nhandan.vn

Trước Tượng đài V.I.Lênin tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao và những cống hiến to lớn của V.I.Lênin đối với sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội bày tỏ quyết tâm tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực xây dựng Thủ đô theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.