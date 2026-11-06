Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cùng tham gia đoàn có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; cùng lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các sở, ngành thành phố, Đảng ủy phường Ba Đình…

Trước Tượng đài V.I.Lênin tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao và những cống hiến to lớn của V.I.Lênin đối với sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chế độ Nga hoàng, thành lập nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới.

Với những đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng quốc tế, V.I.Lênin không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận cách mạng lỗi lạc mà còn là biểu tượng của tinh thần đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức. Tư tưởng của Người đã góp phần định hướng phong trào cách mạng vô sản thế giới, tạo nguồn cổ vũ quan trọng đối với các dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Đoàn đại biểu phường Ba Đình dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình thành đường lối cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Tượng đài V.I.Lênin (Công viên Lênin, phường Ba Đình). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trước Tượng đài V.I.Lênin, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ quyết tâm tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực xây dựng Thủ đô theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng ngày, đại diện tuổi trẻ Thủ đô, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị của thành phố và đông đảo nhân dân đã đến dâng hoa tưởng niệm V.I.Lênin, thể hiện tình cảm trân trọng, lòng biết ơn đối với những đóng góp của Người đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.