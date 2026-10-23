Dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến

Kỷ niệm 81 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23-10-1945 - 23-10-2026), sáng 23-10, tại Công viên 23 tháng 10 (phường Tây Nha Trang), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Dự lễ có các đồng chí: Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đoàn đại biểu các phường: Tây Nha Trang, Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang.

Các đồng chí: Lương Đức Hải, Nguyễn Túy dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa tại Tượng đài 23 tháng 10.

Đoàn đại biểu tỉnh dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ.

Đoàn đại biểu phường Tây Nha Trang dâng hoa tại Tượng đài 23 tháng 10.

Quang cảnh lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài 23 tháng 10.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang đọc diễn văn ôn lại sự kiện Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23-10-1945 - 1-2-1946).

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp tiếp tục âm mưu xâm lược nước ta. Quân và dân Nha Trang - Khánh Hòa đoàn kết, kiên cường chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng. Rạng sáng 23-10-1945, quân ta đồng loạt tấn công ga xe lửa, nhà đèn và kho Bình Tân. Sau đó, quân ta lần lượt lập các phòng tuyến Ngã ba đường sắt - Chợ Mới và Cây Da - Quán Giếng nhằm cầm chân địch, giữ vững giao thông Bắc - Nam.

Ngày 22-12-1945, trong thư “Gửi các chiến sĩ miền Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi các chiến sĩ Nha Trang “đã làm gương anh dũng cho toàn quốc”. Sau 101 ngày đêm chiến đấu, để bảo toàn lực lượng kháng chiến lâu dài, quân ta trên các phòng tuyến và ở Thành (Diên Khánh) rút về Tứ Thôn Đại Điền và căn cứ Đồng Trăng.

Trải qua 81 năm, khí phách kiên cường của quân và dân Nha Trang - Khánh Hòa trong 101 ngày đêm chiến đấu vẫn là niềm tự hào, nguồn sức mạnh tinh thần cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói chung, các phường khu vực Nha Trang nói riêng đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Tân cho biết, phường Tây Nha Trang sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị Công viên 23 tháng 10 như một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Phường cũng sẽ phối hợp với các phường khu vực Nha Trang làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các chiến sĩ tham gia Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến và thân nhân, đồng thời chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.

Tiếp đó, đoàn đại biểu của tỉnh và các phường khu vực Nha Trang dâng hoa tại Tượng đài 23 tháng 10; dâng hương tại Bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh ở Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương tại Bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh ở Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa.

Công viên 23 tháng 10 (nằm đối diện Ga Nha Trang) là nơi lưu niệm sự kiện Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến, mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Trung Bộ. Ngoài Tượng đài 23-10, nơi đây còn có bia ghi danh các liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận. Hằng năm, vào dịp 23-10, lãnh đạo tỉnh, đại biểu các phường khu vực Nha Trang cùng đoàn viên, thanh niên đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Từ nhiều năm nay, công viên đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là nơi tổ chức lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên.