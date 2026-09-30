Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng và Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ, xã Nghĩa Hành.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: N.ĐỨC

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng - một nhân cách lớn, nhà chí sĩ yêu nước tiêu biểu, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng; đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của cụ đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên dâng hương tại mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng. Ảnh: N.ĐỨC

Suốt quá trình hoạt động yêu nước và cách mạng, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã dành trọn tâm huyết cho dân, cho nước; nêu cao khí tiết, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với Nhân dân, để lại tấm gương sáng về nhân cách của một chí sĩ suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cuối năm 1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận nhiệm vụ Đặc phái viên của Chính phủ đi kinh lý miền Trung, động viên đồng bào, chiến sĩ tham gia kháng chiến, kiến quốc.

Trong hành trình làm việc và kinh lý tại miền Trung, do tuổi cao sức yếu và lâm bệnh nặng, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã qua đời tại Quảng Ngãi vào ngày 21/4/1947.

Theo nguyện vọng, Nhân dân an táng Cụ trên núi Thiên Ấn. Khu mộ và di tích nơi Cụ từng làm việc tại xã Nghĩa Hành là những địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước của tỉnh.

Khu mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng tọa lạc tại núi Thiên Ấn

Cũng trong sáng 30-9, Đoàn đại biểu do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng ở núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng và Di tích trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ, ở xã Nghĩa Hành.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, dâng hương tại mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: N.ĐỨC

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh dâng hương tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: N.ĐỨC