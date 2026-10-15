'Dáng hoa đại ngàn' Cụm thi đua số 5 - Công an TP Hà Nội
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tà áo dài đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam. Dịu dàng, duyên dáng và đầy bản lĩnh, đến với "Ngày hội Áo dài - Dân vũ" với chủ đề "Duyên dáng Áo dài - Bản lĩnh hội nhập - Tỏa sáng Phụ nữ Công an Thủ đô", Cụm thi đua số 5 – Công an thành phố Hà Nội trình diễn bộ sưu tập “Dáng hoa đại ngàn”.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dang-hoa-dai-ngan-cum-thi-dua-so-5-cong-an-tp-ha-noi-post672095.antd