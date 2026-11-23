Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Minh Đ. (34 tuổi, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Vũ Minh Đ. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 27/9, tại nút giao giữa đường huyện lộ P2 và đường đôi, thuộc thôn Mai, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ, xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Thời điểm này, ông Trần Quốc K. (58 tuổi, trú tại xã Dân Chủ) đang hỗ trợ giải quyết vụ tai nạn tại hiện trường.

Hiện trường vụ việc khiến ông Trần Quốc K. tử vong. Ảnh: CACC

Cùng lúc, Vũ Minh Đ. điều khiển xe tải mang BKS 30B-472.85 đi đến khu vực ngã tư. Dù phía trước có người và chướng ngại vật, tài xế không giảm tốc độ đến mức an toàn hoặc dừng xe, dẫn đến va chạm với ông K.

Cú va chạm khiến ông K. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến ngày 14/11, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Minh Đ.