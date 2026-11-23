Trước đó, ngày 31/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 27/9/2026 tại nút giao giữa đường huyện lộ P2 và đường đôi, thuộc thôn Mai, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Vũ Minh D. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, Vũ Minh Đ. điều khiển xe tải biển kiểm soát 30B-472.XX đến khu vực ngã tư, nơi vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Khi phía trước có người và chướng ngại vật, Đ. không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ đến mức an toàn hoặc dừng xe, dẫn đến va chạm với ông Trần Quốc K. (SN 1968, trú tại xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ), người đang hỗ trợ giải quyết vụ tai nạn tại hiện trường, khiến ông K. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.