Nghi thức biểu trưng “Dâng hạt ngọc trời” trong lễ Hạ nguơn gửi gắm thông điệp tri ân thiên nhiên và người lao động.

Từ hạt gạo quê nhà đến biểu tượng tri ân

Trong đời sống văn hóa Việt Nam, hạt gạo chưa bao giờ chỉ đơn thuần là sản vật nuôi sống con người. Đằng sau dáng hình nhỏ bé ấy là cả một hành trình của nắng mưa, phù sa, mồ hôi và những tháng ngày cần lao. Hạt gạo kết tinh tinh túy của đất trời, mang theo ước vọng no ấm và khát vọng về cuộc sống an hòa.

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thiên Cấm Sơn lần thứ I năm 2026, diễn ra ngày 21–22/11 tại Khu du lịch Núi Cấm, nghi thức biểu trưng “Dâng hạt ngọc trời” được lựa chọn làm một trong những điểm nhấn của phần lễ Hạ nguơn.

Dự kiến tổ chức vào chiều 21/11, nghi thức sử dụng vật phẩm nông sản nhằm thể hiện lòng tri ân đối với thiên nhiên và những người lao động, ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Không cầu kỳ trong thông điệp, hình tượng ấy chạm đến những giá trị căn cốt của văn hóa Việt: biết ơn nguồn cội, trân trọng lao động và sống hài hòa cùng thiên nhiên.

Sắc màu văn hóa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm góp phần làm phong phú bản sắc vùng Thất Sơn.

Khi di sản trở thành sợi dây kết nối cộng đồng

Với chủ đề “Thất Sơn – Hồn thiêng di sản”, lễ hội được xây dựng trên tinh thần tôn vinh truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư.

Lễ rước “Hương sắc Thất Sơn” với tám khối diễu hành dự kiến quy tụ nhiều lực lượng, từ nghệ nhân, đoàn thể, thanh niên đến đại diện cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm.

Mỗi sắc phục, mỗi nhạc cụ, mỗi biểu tượng văn hóa đều mang theo câu chuyện riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng nhưng thống nhất trong tinh thần đoàn kết. Đó cũng là giá trị nhân văn mà lễ hội hướng đến: tôn trọng sự khác biệt, gìn giữ những nét đẹp truyền thống và vun đắp ý thức cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động nghi lễ, không gian hội còn mở rộng với những chương trình nghệ thuật dân gian, trò chơi truyền thống, trưng bày sản vật, giới thiệu nghề thủ công và quảng bá du lịch.

Đặc biệt, sự tham gia của các nghệ nhân, câu lạc bộ văn hóa và cộng đồng địa phương được kỳ vọng góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Bởi di sản không chỉ được bảo tồn qua những tư liệu hay hiện vật, mà còn cần được tiếp nối bằng thực hành văn hóa trong đời sống hôm nay.

Từ bảo tồn văn hóa đến phát triển bền vững

Theo kế hoạch phối hợp tổ chức, lễ hội hướng đến mục tiêu gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Đây được xem là định hướng có ý nghĩa đối với một điểm đến giàu tiềm năng như Núi Cấm, nơi cảnh quan thiên nhiên, đời sống tín ngưỡng và bản sắc cộng đồng tạo nên những giá trị riêng biệt.

Khi du khách tìm đến một vùng đất để hiểu thêm về con người, thưởng thức nghệ thuật và khám phá phong tục, du lịch không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa.

Lễ hội Văn hóa Thiên Cấm Sơn lần thứ I năm 2026 hướng đến kết nối cộng đồng, bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững.

Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm, các cơ sở thờ tự, doanh nghiệp, nghệ nhân và người dân cũng cho thấy vai trò của cộng đồng trong hành trình gìn giữ di sản.

Giữa miền non thiêng, lễ hội lần đầu được tổ chức mang theo kỳ vọng khơi dậy những giá trị tốt đẹp và tạo nền tảng cho các hoạt động văn hóa tiếp nối trong tương lai. Một vùng đất có thể được nhận diện bằng cảnh sắc, nhưng chỉ thực sự sống lâu trong lòng người bằng chiều sâu văn hóa. Và từ hình tượng hạt ngọc trời, Thiên Cấm Sơn đang gửi đi thông điệp đẹp đẽ ấy: trân quý quá khứ, vun bồi hiện tại và trao truyền những giá trị bền vững cho mai sau.