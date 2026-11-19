Theo The Herald Business (Hàn Quốc), người phụ nữ được giấu tên là A đã chia sẻ câu chuyện trong một chương trình tư vấn pháp luật của đài YTN.

A cho biết cô quen chồng khi cả hai cùng làm việc tại một siêu thị. Sau thời gian tìm hiểu, họ tiến tới hôn nhân và có với nhau một cậu con trai. Trong suốt những năm chung sống, cô luôn tin rằng mình hiểu rõ về người bạn đời.

Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi A nhận được cuộc gọi từ một cô gái trẻ. Người này tự giới thiệu là con gái riêng của chồng cô và cho biết hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Trước những câu hỏi của vợ, người đàn ông cuối cùng thừa nhận từng có gia đình và một cô con gái trước khi kết hôn với A. Anh cũng thừa nhận đã che giấu nhiều thông tin về thân phận và quá khứ của mình.

Người vợ đau đớn khi biết quá khứ của chồng. Ảnh minh họa

Chưa dừng lại ở đó, A còn phát hiện chồng tự ý rút 40 triệu won (khoảng 790 triệu đồng) từ tài khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng để chi trả chi phí cho con gái riêng. Đây vốn là khoản tiền cả hai dành dụm cho việc học hành của con trai.

Bàng hoàng trước sự việc, A cho biết cô cảm thấy mọi điều mình từng biết về chồng đều không đúng sự thật. Người phụ nữ cũng bức xúc vì chồng tự ý sử dụng khoản tiền lớn mà không hề trao đổi với mình.

Trước tình huống này, A đặt câu hỏi liệu cô có thể yêu cầu hủy bỏ cuộc hôn nhân hay không.

Luật sư Lee Hyeon-ho thuộc Công ty luật Shinsegae cho biết việc người chồng che giấu quá khứ không đồng nghĩa cuộc hôn nhân đương nhiên bị tuyên vô hiệu. Tuy nhiên, nếu hành vi gian dối đủ nghiêm trọng và ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của người vợ, cô có thể cân nhắc yêu cầu hủy hôn theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, khoản tiền 40 triệu won bị sử dụng mà không có sự đồng ý của vợ cũng có thể được xem xét trong quá trình phân chia tài sản nếu hai người tiến hành ly hôn.