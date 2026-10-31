Đang giữa ban ngày, người dân bất ngờ bắt gặp cảnh tượng khiến ai cũng 'lạnh gáy'

Một vòi rồng có kích thước lớn bất ngờ hình thành trên bầu trời huyện Song Phi Nong, tỉnh Suphan Buri,Thái Lan, khiến người dân chứng kiến không khỏi kinh hãi. Nhiều người lo ngại cơn lốc sẽ tiến về khu dân cư, song may mắn hiện tượng này đã tự tan biến sau đó.

Theo Khaosod ngày 30/10/2026, một người dùng mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh vòi rồng xuất hiện tại huyện Song Phi Nong, tỉnh Suphan Buri, Thái Lan. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi quy mô đáng sợ của hiện tượng thời tiết này.

Trong video, bầu trời phủ đầy mây đen, báo hiệu thời tiết sắp chuyển xấu. Không lâu sau, một cột xoáy hình thành từ trên cao, kéo dài xuống phía mặt đất và dần tạo thành một vòi rồng lớn.

Ảnh: Khaosod

Chứng kiến cảnh tượng bất thường, người dân không khỏi lo lắng, thậm chí cầu nguyện cơn lốc không di chuyển về phía mình. Hình ảnh vòi rồng khổng lồ giữa bầu trời khiến nhiều người liên tưởng đến những cảnh tượng trong phim kinh dị.

May mắn, vòi rồng không tiến xa và dần tan biến một cách tự nhiên. Sau khi hiện tượng này kết thúc, trời bắt đầu đổ mưa.

Đoạn video ghi lại sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.