Đang đứng trên vỉa hè, người phụ nữ đối diện với khoảnh khắc đáng sợ

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông đáng chú ý. Theo đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ vừa bước từ nhà ra vỉa hè thì chứng kiến một vụ tai nạn giao thông.

(Video ghi lại khoảnh khắc giao thông đáng chú ý. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Cụ thể, một phụ nữ điều khiển xe máy và bị mất lái nên người này ngã xuống đường, trong khi đó, chiếc xe máy vẫn lao trên đường. Đáng nói, chiếc xe máy lại lao vào vị trí mà người phụ nữ kia đang đứng trên vỉa hè.

Ngay khi thấy tình hình, người phụ nữ đứng trên vỉa hè vội vàng bỏ chạy vào trong nhà, nhờ phản ứng nhanh nhạy này, chị đã may mắn thoát nạn. Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống chiếc xe máy lao thẳng về phía người phụ nữ đang đứng trên vỉa hè. Nếu chị chậm chân hoặc không kịp phản ứng, hậu quả có thể đã rất khó lường.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng tình huống trên là lời cảnh báo về những nguy hiểm có thể xảy ra ngay cả khi người đi bộ đang đứng trên vỉa hè. Chỉ một khoảnh khắc mất lái cũng có thể khiến phương tiện lao đi mất kiểm soát, đe dọa những người xung quanh.

Đoạn clip hiện vẫn đang được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng.