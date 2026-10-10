Đang dùng amlodipine trị tăng huyết áp nên tránh hoặc hạn chế thực phẩm, đồ uống nào?

Amlodipine là thuốc chẹn kênh calci thường được sử dụng để điều trị tăng huyết áp và một số bệnh lý tim mạch. Thuốc có thể dùng một lần mỗi ngày, cùng hoặc không cùng thức ăn. Khi uống amlodipine không yêu cầu người bệnh phải tuân theo một chế độ ăn đặc biệt, trừ khi bác sĩ chỉ định chế độ ăn giảm muối hoặc có yêu cầu dinh dưỡng khác.

Nội dung 1.Amlodipine có thể dùng cùng thức ăn 2. Những thực phẩm và đồ uống nên hạn chế để kiểm soát huyết áp 3. Điều người dùng amlodipine cần nhớ

Điều này có nghĩa người đang dùng amlodipine không cần kiêng khem quá mức. Tuy nhiên, một số thực phẩm và đồ uống có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát huyết áp hoặc làm tăng nguy cơ hạ huyết áp, chóng mặt, đặc biệt khi sử dụng với lượng lớn.

1.Amlodipine có thể dùng cùng thức ăn

Một trong những ưu điểm của amlodipine là thuốc có thể uống cùng hoặc không cùng thức ăn, do đó người bệnh không cần thay đổi bữa ăn chỉ để phù hợp với thời điểm dùng thuốc. Điều quan trọng hơn là uống thuốc đều đặn mỗi ngày theo đúng liều được kê.

Người bệnh cũng không nên tự ý ngừng thuốc nếu huyết áp đã trở về mức ổn định. Amlodipine giúp kiểm soát huyết áp nhưng không chữa khỏi nguyên nhân tăng huyết áp; việc ngừng thuốc cần được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ.

2. Những thực phẩm và đồ uống nên hạn chế để kiểm soát huyết áp

Thực phẩm nhiều muối: Muối không phải là chất làm mất tác dụng của amlodipine, nhưng ăn quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp và khiến việc kiểm soát huyết áp khó khăn hơn. Các nguồn natri thường gặp gồm thực phẩm chế biến sẵn, thịt nguội, xúc xích, đồ hộp, mì ăn liền, đồ ăn nhanh, nước chấm, thực phẩm muối và một số loại phô mai.

Hướng dẫn tăng huyết áp năm 2025 của AHA/ACC khuyến nghị người trưởng thành giảm natri xuống dưới 2.300 mg/ngày và hướng tới mức dưới 1.500 mg/ngày để phòng ngừa hoặc điều trị tăng huyết áp. Vì vậy, thay vì chỉ chú ý đến lượng muối cho thêm khi nấu ăn, người bệnh nên đọc nhãn dinh dưỡng và chú ý natri trong thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn.

Những thực phẩm và đồ uống nên hạn chế để kiểm soát huyết áp. (Ảnh AI)

Rượu bia: Rượu bia là vấn đề cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc hạ huyết áp. Uống rượu cùng amlodipine có thể làm tăng nguy cơ huyết áp xuống quá thấp, gây chóng mặt hoặc choáng váng.

Ngoài tương tác với thuốc, bản thân việc uống rượu thường xuyên cũng không có lợi cho kiểm soát huyết áp. Hướng dẫn AHA/ACC năm 2025 khuyến nghị người trưởng thành nên hướng tới không uống rượu; nếu vẫn uống, nên giảm xuống không quá 1 đơn vị/ngày ở phụ nữ và không quá 2 đơn vị/ngày ở nam giới. Do đó, người đang điều trị tăng huyết áp không nên coi rượu bia là đồ uống có thể sử dụng tùy ý chỉ vì đang dùng thuốc.

Caffeine và đồ uống tăng lực: Caffeine không được xem là một tương tác trực tiếp đặc hiệu với amlodipine. Tuy nhiên, caffeine có thể làm huyết áp tăng tạm thời ở một số người. Hướng dẫn tăng huyết áp năm 2025 của AHA/ACC khuyến nghị giới hạn caffeine dưới 300 mg/ngày và tránh uống quá một cốc mỗi ngày ở người bị tăng huyết áp nặng, chưa kiểm soát.

Vì vậy, người bệnh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn cà phê nếu vẫn kiểm soát được huyết áp. Tuy nhiên, nên thận trọng với lượng caffeine cao, đặc biệt từ cà phê đậm đặc, nước tăng lực hoặc các sản phẩm bổ sung caffeine. Nếu sau khi uống caffeine xuất hiện hồi hộp, bồn chồn hoặc huyết áp tăng rõ rệt, nên giảm lượng sử dụng và trao đổi với nhân viên y tế.

Đồ ăn nhiều chất béo, đường và thực phẩm siêu chế biến: Pizza, khoai tây chiên, đồ chiên rán, bánh ngọt, kem, thức ăn nhanh hay thực phẩm siêu chế biến không phải những thực phẩm cần tránh vì chúng tương tác trực tiếp với amlodipine. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên và với lượng lớn có thể làm chế độ ăn dư năng lượng, nhiều natri, chất béo bão hòa hoặc đường tự do, từ đó không thuận lợi cho kiểm soát cân nặng, chuyển hóa và huyết áp.

Hướng dẫn AHA/ACC khuyến nghị người tăng huyết áp áp dụng mô hình ăn uống tốt cho tim mạch, chẳng hạn DASH, ưu tiên rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt, sữa ít béo, cá và thịt nạc, đồng thời giảm natri và chất béo không có lợi.

Vì vậy, vấn đề không phải là "kiêng tuyệt đối" một chiếc bánh ngọt hay một phần pizza, mà là tần suất, khẩu phần và tổng thể chế độ ăn hằng ngày.

3. Điều người dùng amlodipine cần nhớ

Điểm quan trọng nhất là phân biệt tương tác thuốc – thực phẩm với khuyến nghị dinh dưỡng cho người tăng huyết áp.

Amlodipine có thể dùng cùng hoặc không cùng thức ăn và không có danh sách dài các thực phẩm phải kiêng. Dữ liệu trên nhãn thuốc cũng cho thấy nước ép bưởi chùm không làm thay đổi đáng kể dược động học amlodipine trong nghiên cứu được thực hiện, dù một số cơ quan y tế vẫn khuyến cáo tránh bưởi chùm.

Trong thực tế, người bệnh nên tập trung vào những yếu tố có ảnh hưởng rõ ràng đến kiểm soát huyết áp: Giảm thực phẩm nhiều natri, hạn chế rượu bia, kiểm soát lượng caffeine, duy trì cân nặng phù hợp và lựa chọn chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Ngoài thực phẩm, người bệnh cũng cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ tất cả thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, vitamin, thực phẩm bổ sung và thuốc thảo dược đang sử dụng. Một số thuốc có thể tương tác với amlodipine đáng lưu ý hơn nhiều so với thực phẩm. Chẳng hạn, các thuốc ức chế CYP3A mạnh có thể làm tăng nồng độ amlodipine và cần được theo dõi khi phối hợp.

Nếu xuất hiện chóng mặt nhiều, choáng/ngất, phù chân tăng lên hoặc các triệu chứng bất thường sau khi dùng thuốc, người bệnh nên liên hệ với bác sĩ để được đánh giá thay vì tự ngừng amlodipine hoặc tự điều chỉnh liều.