Đang đưa tin trực tiếp, nam phóng viên bị sóng đánh trúng

Một phóng viên tin tức người Tây Ban Nha đang cảnh báo người dân về biển động trong chương trình phát sóng trực tiếp hôm 22/10 thì một con sóng khổng lồ bất ngờ ập đến, hất ngã anh ta khiến người dẫn chương trình có biểu cảm mặt ngơ ngác.

Theo đài truyền hình Channel 5 News của Anh, Sergio Ovejero, phóng viên của đài ETB2 địa phương, đang đưa tin về sự nguy hiểm khi đến quá gần các bức tường chắn sóng ở thị trấn ven biển Ondarroa thì một con sóng bất ngờ ập đến.

"Tất cả mọi ánh mắt giờ đều đổ dồn về biển vì dự báo cho thấy tình hình sẽ càng tồi tệ hơn trong từng giờ tới", Ovejero nói bằng tiếng Tây Ban Nha khi đang đứng trên con đường cạnh bức tường chắn sóng.

"Có một cảnh báo về vỉa hè và việc ở gần các bức tường chắn sóng, nơi chúng ta đang đứng lúc này có nguy cơ", nam phóng viên đang nói thì một đợt sóng lớn tràn qua bức tường và cắt ngang lời anh ta.

Nam phóng viên bị sóng đánh trúng khi đang đưa tin. Ảnh: X/ETB2

Con sóng nhấn chìm anh ta và một nữ quay phim, làm gián đoạn đường truyền, màn hình chỉ còn lại hình ảnh một vùng nước xám xịt.

Đoạn clip chuyển cảnh sang Odei Esnaola, người dẫn chương trình đang sững sờ, hàm anh há hốc ra, thể hiện vẻ kinh ngạc đến mức có thể dùng làm ảnh GIF.

Sau một lúc, anh nói: "Hy vọng là đồng nghiệp Sergio và Raquel của chúng ta vẫn ổn, chúng ta sẽ cập nhật tình hình của họ ngay lập tức, hãy xem trên bản đồ những gì Ovejero đã nói với chúng ta".

Sau đó, đài truyền hình này xác nhận phóng viên và quay phim đã thoát nạn mà không bị thương nặng, theo Channel 5.