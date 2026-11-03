Đang đưa tang, nhiều người bất ngờ bị đàn ong vây đốt

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Ngày 3/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, cấp cứu 2 bệnh nhân bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể khi tham gia một đoàn đưa tang.

Hai bệnh nhân gồm bà H.T.H.C. (42 tuổi, trú xã Hiếu Giang) và ông N.K.P. (60 tuổi, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, khoảng vài chục người tham gia đoàn đưa tang đến khu vực nghĩa địa nằm trên đồi thuộc phường Nam Đông Hà.

Trong quá trình di chuyển, một đàn ong bất ngờ xuất hiện, lao vào tấn công những người có mặt. Sự việc khiến nhiều người bị ong đốt, đoàn đưa tang rơi vào cảnh hỗn loạn.

Trong số các nạn nhân, bà C. và ông P. xuất hiện các triệu chứng đáng lo ngại nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, cả hai bệnh nhân đều có nhiều vết ong đốt trên cơ thể, kèm triệu chứng đau nhức. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu và tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Do các bệnh nhân mới nhập viện, bác sĩ chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng của nọc ong. Hai trường hợp cần được theo dõi thêm để kịp thời phát hiện những biến chứng nguy hiểm như sốc phản vệ, tổn thương thận cấp.

Đáng chú ý, đây là vụ ong tấn công nhiều người thứ hai được ghi nhận tại Quảng Trị trong thời gian gần đây.

Trước đó, 27 học sinh Trường THCS Hải Lăng cũng phải nhập viện sau khi bị đàn ong từ một tổ trên cây xà cừ trong sân trường tấn công. May mắn, các học sinh không xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng và đều được xuất viện sau quá trình điều trị, theo dõi.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bị ong đốt nhiều vết, đặc biệt khi xuất hiện các biểu hiện như khó thở, chóng mặt, buồn nôn, nổi mề đay hoặc mệt lả, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.