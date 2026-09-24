Đang du lịch châu Á, sản phụ Maroc quyết định đến Việt Nam sinh con

Ngày 23/9, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho sản phụ người Maroc ở tuần thai 39, được chẩn đoán tiền sản giật và phát hiện khối u buồng trứng phải khoảng 7cm.

Trước đó, sản phụ đang trong hành trình du lịch qua nhiều quốc gia châu Á. Khi thai bước sang tuần 39, chị có mặt tại Philippines, còn chồng đang ở một quốc gia khác. Sau khi tìm hiểu thông tin về hệ thống y tế tại khu vực, hai vợ chồng quyết định về Việt Nam để thăm khám và sinh con.

Khoảng 1h30 ngày 20/9, sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi thai 39 tuần 3 ngày. Theo bệnh viện, trong hơn 9 tháng mang thai, chị chỉ khám thai 4 lần nên chưa được theo dõi đầy đủ các mốc sàng lọc trước sinh.

Tại thời điểm nhập viện, huyết áp sản phụ tăng cao, lên tới 170/110 mmHg. Kết quả xét nghiệm ghi nhận protein niệu. Đây là những dấu hiệu phù hợp với tiền sản giật, một biến chứng sản khoa có thể diễn biến nhanh và gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Sản phụ được nhập viện để theo dõi và điều trị nội khoa bằng hai loại thuốc hạ áp. Tuy nhiên, dù được điều trị, huyết áp vẫn ở mức 150/100 mmHg.

Trong bối cảnh thai đã đủ tháng nhưng huyết áp của sản phụ chưa được kiểm soát tốt, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất chỉ định mổ lấy thai nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng cho mẹ và thai nhi.

Sản phụ Maroc sinh con an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

Ca mổ được thực hiện sau đó, bé trai nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp bất ngờ phát hiện một khối u tại buồng trứng phải, kích thước khoảng 7cm.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u ngay trong ca mổ, đồng thời bảo tồn cấu trúc và chức năng buồng trứng cho sản phụ.

Như vậy, trong cùng một lần phẫu thuật, ê-kíp vừa xử trí thai kỳ có tiền sản giật, vừa giải quyết khối u buồng trứng được phát hiện trong quá trình mổ, đồng thời bảo tồn buồng trứng cho người bệnh.

Ông Mehdi Rhandour, chồng sản phụ, cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ đã cứu sống vợ và con trai tôi. Điều khiến tôi xúc động là sự tận tâm và tử tế của đội ngũ y tế trong suốt thời gian gia đình ở bệnh viện. Tôi rất hạnh phúc khi con trai đầu lòng, bé Issa được chào đời khỏe mạnh tại Việt Nam. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn những gì mọi người đã làm cho gia đình tôi”.