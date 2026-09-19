Đặng Đoàn Bằng – Người chép sử bằng một đời lưu vong

Đặng Đoàn Bằng là một gương mặt đặc biệt của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX: xuất thân trong một gia đình khoa bảng ở Hành Thiện, sớm rời cửa Khổng sân Trình để đi theo phong trào Đông Du, học quân sự ở Nhật Bản, tham gia Việt Nam Quang Phục hội, rồi góp sức vào sự ra đời của Tâm Tâm xã. Ở ông, người hành động và người cầm bút không tách rời nhau. Tác phẩm “Việt Nam nghĩa liệt sử” không chỉ ghi lại những cuộc đời đã hiến dâng cho đất nước, mà còn là lời tự thuật thầm lặng của một thế hệ lấy lưu vong làm quê hương và lấy độc lập dân tộc làm lẽ sống.

1. Từ làng Hành Thiện bước vào buổi giao thời

Cuối thế kỷ XIX, khi Đặng Đoàn Bằng cất tiếng khóc chào đời, đất nước đã rơi vào vòng thuộc địa. Triều đình nhà Nguyễn vẫn còn đó, khoa cử Nho học vẫn còn đó, nhưng quyền tự chủ của dân tộc đã bị tước đoạt. Bên ngoài những bức tường rêu phong của làng quê Bắc Bộ, một trật tự mới đang được thiết lập bằng súng đạn, nhà tù, thuế khóa và bộ máy cai trị thực dân. Đó là thời đại khiến nhiều thanh niên có học phải tự hỏi: học để làm gì, thi để làm gì, và một người có lương tri phải sống thế nào khi non sông đã mất quyền làm chủ?

Đặng Đoàn Bằng sinh năm 1887, tên chính là Đặng Tử Mẫn. Khi hoạt động ở nước ngoài, ông còn dùng các tên Đặng Hữu Bằng và Đặng Xung Hồng. Quê ông là làng Hành Thiện, phủ Xuân Trường, nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Hành Thiện là một miền quê nổi tiếng về truyền thống hiếu học và khoa bảng. Từ những mái nhà nép bên dòng sông, bao thế hệ sĩ tử đã mang theo giấc mơ lập thân bằng chữ nghĩa. Cha ông là Đặng Hữu Dương, người đỗ đại khoa vào đầu thế kỷ XX. Gia đình ấy không giàu có, nhưng giàu nền nếp; không có nhiều ruộng đất, nhưng có vốn chữ nghĩa và lòng tự trọng của nhà nho.

Trong không khí ấy, Đặng Tử Mẫn sớm nổi tiếng thông minh, giỏi thơ văn, phú và câu đối. Tuy nhiên, điều khiến người đương thời nhớ đến ông không chỉ là năng lực văn chương mà còn là tính khí cương cường. Chữ nghĩa đối với người trai trẻ ấy không phải tấm vé để bước vào quan trường. Càng học, ông càng nhận ra khoảng cách đau đớn giữa đạo lý thánh hiền và thực trạng đất nước. Những trang sách cũ dạy kẻ sĩ phải biết lo trước cái lo của thiên hạ; còn ngoài đời, dân chúng đang chịu cảnh mất nước, sưu cao thuế nặng, những cuộc khởi nghĩa lần lượt bị dập tắt.

Đầu thế kỷ XX cũng là lúc “tân thư” từ Trung Quốc và Nhật Bản bí mật truyền vào Việt Nam. Những câu chuyện về công cuộc Minh Trị duy tân, về sự trỗi dậy của Nhật Bản, về tư tưởng dân quyền, dân quốc và lòng tự cường dân tộc đã lay động một lớp thanh niên Nho học. Họ không quay lưng với di sản tinh thần của cha ông, nhưng không còn tin rằng chỉ cần đỗ đạt, làm quan là có thể cứu nước. Đặng Tử Mẫn thuộc về lớp người ấy. Con đường của ông bắt đầu từ chữ nghĩa, nhưng đích đến không còn là bảng vàng bia đá; đích đến là một nước Việt Nam thoát khỏi ách ngoại bang.

Nếu hình dung buổi chia tay ở Hành Thiện, có lẽ người cha khoa bảng đã hiểu rằng con mình sắp bước vào một hành trình khó có ngày về. Không có tư liệu nào lưu lại nguyên văn cuộc đối thoại giữa hai cha con, nên không thể gán cho họ những lời chưa từng được ghi chép. Nhưng lựa chọn của Đặng Tử Mẫn đã nói thay tất cả: ông rời quê, mang theo vốn Hán học của gia đình và ý chí của một người trẻ không cam chịu cảnh nô lệ.

2. Đông Du và giấc mơ luyện chí cứu nước

Tư liệu lưu trữ của Pháp về Phan Bội Châu cho biết Đặng Tử Mẫn nằm trong số những lưu học sinh Bắc Kỳ có mặt tại Nhật Bản từ năm 1907. Một số tài liệu phổ biến ghi ông hưởng ứng Đông Du vào năm 1908; sự chênh lệch một năm này cần tiếp tục khảo chứng, nhưng không làm thay đổi bản chất sự kiện: khi mới ngoài hai mươi tuổi, ông đã rời Việt Nam sang Nhật, hòa vào cuộc vận động do Phan Bội Châu và các đồng chí khởi xướng.

Đông Du không đơn thuần là một chuyến du học. Đó là cuộc tìm đường của một dân tộc đang bị khóa chặt trong chế độ thuộc địa. Những thanh niên Việt Nam vượt biển sang Nhật không chỉ để học chữ, học nghề; họ muốn học cách tổ chức một quốc gia, xây dựng quân đội, làm khoa học, phát triển công thương và gây dựng lực lượng phục quốc. Trong chiếc va-li nhỏ của mỗi người là ít quần áo, vài cuốn sách và một niềm tin lớn hơn tuổi đời: nếu người Nhật có thể canh tân để trở nên hùng mạnh, người Việt Nam cũng có thể tự cứu mình.

Ở Nhật Bản, Đặng Tử Mẫn dùng tên Đặng Xung Hồng. Ông được học quân sự, thường được các tài liệu trong nước gắn với Trường Chấn Võ. Khả năng chữ Hán giúp ông tiếp cận nhanh tài liệu, còn việc học tiếng Nhật mở thêm một cánh cửa vào thế giới hiện đại. Có nguồn kể rằng ông học rất xuất sắc, đỗ đầu và được Thiên hoàng Minh Trị tặng đồng hồ bỏ túi. Chi tiết này giàu sức gợi nhưng hiện chủ yếu xuất hiện trong các sách kể chuyện danh nhân; vì chưa tìm được hồ sơ nhà trường hoặc văn kiện Nhật Bản xác nhận, nên cần xem là tư liệu truyền thuật, không nên khẳng định như một sự kiện đã được kiểm chứng tuyệt đối.

Điều có thể khẳng định chắc chắn hơn là môi trường Đông Du đã rèn luyện ở ông bản lĩnh của một người hoạt động chuyên nghiệp. Giữa những người bạn cùng chí hướng, ông được học không chỉ từ sách vở mà còn từ đời sống tập thể, kỷ luật, sự thiếu thốn và nỗi nhớ quê hương. Những lưu học sinh trẻ tuổi phải làm đủ nghề, chắt chiu từng đồng, nhiều lúc bữa đói bữa no. Nhưng chính hoàn cảnh ấy làm cho hai tiếng “đồng bào” trở nên cụ thể: người miền Bắc, miền Trung, miền Nam gặp nhau nơi đất khách, cùng nhận ra rằng họ thuộc về một Tổ quốc.

Phong trào Đông Du không tồn tại được lâu. Do sức ép của chính quyền thực dân Pháp, Chính phủ Nhật Bản lần lượt giải tán các cơ sở liên quan và trục xuất lưu học sinh Việt Nam. Giấc mơ học tập trên đất Nhật bị cắt ngang. Với nhiều người, đó là một đòn nặng nề; với Đặng Xung Hồng, đó lại là sự chuyển hướng. Ông không trở về quê để tìm một đời sống yên ổn mà sang Trung Quốc tiếp tục học tập và hoạt động. Một khi đã bước qua ngưỡng cửa của sự dấn thân, ông dường như không còn con đường lui.

3. Một yếu nhân của Việt Nam Quang Phục hội

Sau thất bại của Đông Du, phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX bước vào giai đoạn khó khăn nhưng cũng quyết liệt hơn. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo ảnh hưởng sâu rộng đối với những người Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài. Từ khát vọng quân chủ lập hiến, nhiều nhà yêu nước chuyển dần sang tư tưởng dân chủ cộng hòa. Trong bối cảnh ấy, tháng 2/1912, Phan Bội Châu cùng các đồng chí thành lập Việt Nam Quang Phục hội tại Quảng Châu, đặt mục tiêu đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục nước Việt Nam và xây dựng chính thể cộng hòa.

Đặng Đoàn Bằng tham gia tổ chức từ buổi đầu. Theo các tài liệu được công bố, ông là một trong mười ủy viên của bộ chấp hành; cùng Mai Lão Bạng phụ trách kinh tế, đồng thời tham gia vận động ở Bắc Kỳ. Những nhiệm vụ ấy cho thấy ông không chỉ là một học sinh nhiệt huyết hay một người viết văn bên lề phong trào. Ông đã trở thành một cán bộ có vị trí, được tin cậy giao những phần việc thiết yếu đối với một tổ chức cách mạng sống trong bí mật và luôn thiếu thốn tài chính.

Hoạt động của Việt Nam Quang Phục hội chứa đựng tinh thần quyết liệt của thời đại. Khi con đường thỉnh nguyện và cải cách bị chính quyền thuộc địa khóa chặt, một bộ phận chí sĩ chọn bạo động. Năm 1913, Đặng Đoàn Bằng cùng Nguyễn Thượng Hiền vượt biên giới về Lạng Sơn, tìm cách vận động lính dõng ở vùng Văn Uyên nổi dậy, hướng đến việc đánh đồn Đồng Đăng. Cuộc giao chiến ở vùng Pắc Luống không thành công, nhiều người bị bắt; ông và Nguyễn Thượng Hiền thoát sang Trung Quốc.

Đó không phải một cuộc phiêu lưu lãng mạn. Sau mỗi kế hoạch thất bại là máu, tù đày và những gia đình bị liên lụy. Người hoạt động phải di chuyển liên tục, đổi tên, thay chỗ ở, sống dưới sự theo dõi của mật thám. Biên giới trong đời Đặng Đoàn Bằng không phải một đường kẻ trên bản đồ; nó là nơi bước chân người cách mạng luôn đứng giữa sống và chết. Có khi chỉ một người dẫn đường phản bội, một trạm gác tăng cường kiểm soát hay một bức thư rơi vào tay đối phương cũng đủ làm tan vỡ cả mạng lưới.

Tại Hương Cảng, ông tham gia học và chế tạo bom, lựu đạn. Một vụ nổ trong quá trình thử nghiệm khiến ông mất ba ngón tay. Bàn tay bị thương ấy trở thành dấu tích suốt phần đời còn lại. Nó nói lên sự khốc liệt của lựa chọn bạo động, đồng thời nhắc rằng thế hệ ông đã bước vào cuộc chiến với phương tiện ít ỏi, kiến thức chưa đầy đủ và lòng quả cảm nhiều khi lớn hơn khả năng tự bảo vệ.

Nhìn từ hôm nay, cần đặt con đường của Đặng Đoàn Bằng trong đúng hoàn cảnh lịch sử. Không nên thần thoại hóa bạo lực, nhưng cũng không thể dùng điều kiện của một thời bình để xét đoán những người sống trong cảnh nước mất, các quyền chính trị căn bản bị tước bỏ và mọi tổ chức yêu nước đều có thể bị đàn áp. Điều đáng kính trọng ở ông là sự nhất quán: đã chọn phụng sự đất nước, ông chấp nhận thương tật, lưu vong và hiểm nguy, không tìm cách biến lý tưởng thành phương tiện cầu danh.

4. Từ người hành động đến người chép sử nghĩa liệt

Trong những năm nương náu và hoạt động ở Quảng Đông, Quảng Tây, Đặng Đoàn Bằng làm một công việc có ý nghĩa lâu dài: sưu tầm tư liệu, ghi chép cuộc đời những người Việt Nam đã hy sinh vì nghĩa lớn. Thành quả là Việt Nam nghĩa liệt sử, tác phẩm chữ Hán được hoàn thành và in ở Trung Quốc năm 1918, có Phan Bội Châu sửa chữa, Nguyễn Thượng Hiền viết lời tựa.

Tên sách có thể hiểu là lịch sử những người nghĩa liệt của Việt Nam. Hai chữ “nghĩa liệt” vừa mang âm hưởng đạo lý truyền thống, vừa chứa một quan niệm hiện đại về trách nhiệm công dân đối với dân tộc. Những người được ghi trong sách không phải vua chúa hay danh tướng của một triều đại xa xưa. Họ là những con người cùng thời, có người vừa mới ngã xuống, có người từng là bạn học, đồng chí, đồng hành với tác giả. Bởi vậy, mỗi trang viết không chỉ là tiểu truyện mà còn giống một nén hương đặt trước linh hồn người đã khuất.

Các tài liệu giới thiệu cho biết sách ghi lại khoảng năm mươi chí sĩ, trong đó có những tên tuổi như Đặng Thái Phiên, Trần Đông Phong, Nguyễn Quỳnh Lâm, Hồ Bá Kiện, Phạm Văn Ngôn và nhiều người khác. Giá trị đầu tiên của công trình là bảo tồn ký ức. Trong điều kiện báo chí bị kiểm duyệt, hồ sơ của nhà cầm quyền thường nhìn người yêu nước như “phiến loạn”, còn tin tức về những cuộc khởi nghĩa bị bóp méo hoặc xóa nhòa, việc viết lại tên tuổi, quê quán, hành trạng và khí tiết của họ chính là giành lại quyền kể lịch sử cho người Việt Nam.

Đặng Đoàn Bằng viết về những người đã chết nhưng không để cái chết chìm vào bi lụy. Ông đi tìm ở họ sức mạnh đánh thức người sống. Tác phẩm vì thế đứng ở giao điểm giữa sử, truyện ký và văn chương tuyên truyền yêu nước. Các chân dung được xây dựng bằng sự kiện, giai thoại, thơ điếu và lời bình; mục tiêu không chỉ là lưu danh mà còn nêu gương. Ẩn sau từng câu chữ là câu hỏi dành cho người đọc: trước nỗi đau mất nước, ta sẽ sống như thế nào?

Trong một đoạn viết về Nguyễn Đức Công và Nguyễn Thức Đường, tác giả nhấn mạnh nỗi hổ thẹn khi nhìn thấy cảnh dân tộc bị áp bức mà có kẻ vẫn cam tâm làm nô lệ. Tinh thần ấy cũng chính là chân dung nội tâm của Đặng Đoàn Bằng. Ông không đứng ngoài để kể chuyện anh hùng. Ông viết từ giữa vòng vây, khi chính mình cũng đang bị truy đuổi, khi bàn tay đã mang thương tật và tương lai chưa biết sẽ dừng lại ở nhà tù, pháp trường hay một góc đất khách.

Việt Nam nghĩa liệt sử còn cho thấy ông có ý thức rất sớm về việc xây dựng một “phả hệ tinh thần” cho phong trào cách mạng. Một tổ chức có thể tan rã, một cuộc nổi dậy có thể thất bại, nhưng tấm gương hy sinh nếu được ghi lại sẽ tiếp tục truyền lửa. Sự tiếp nối giữa các thế hệ yêu nước không chỉ diễn ra qua đường dây tổ chức mà còn qua ký ức, sách vở và những câu chuyện được chuyền tay nhau. Đặng Đoàn Bằng hiểu rằng người cầm bút cũng có thể làm nhiệm vụ của người giữ lửa.

5. Thơ điếu và tiếng nói của một trái tim không nguôi việc nước

Bên cạnh Việt Nam nghĩa liệt sử, Đặng Đoàn Bằng còn để lại nhiều bài thơ điếu các chí sĩ và nghĩa dân như Điếu Tăng Bạt Hổ, Điếu Nguyễn Đức Công, Hà thành tuấn nghĩa chư liệt sĩ, Kháng tô ngộ hại chư nghĩa dân. Nhiều bài được giới thiệu lại trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam giai đoạn 1858–1920, cho thấy vị trí của ông không chỉ trong lịch sử hoạt động cách mạng mà cả trong dòng văn học yêu nước đầu thế kỷ XX.

Thơ điếu của ông không phải lời than khóc riêng tư. Nỗi đau trong thơ được nâng lên thành nỗi đau của dân tộc. Viết về những người dân chống sưu thuế bị sát hại, ông nhìn thấy những con người tay không dám đem tính mạng đòi công lý, dám vì giang sơn mà giành lại lợi quyền. Những hình ảnh “sắt khóc, đá rên”, mây mờ, sương tối tạo nên một bầu không khí tang thương; nhưng kết thúc không chìm vào tuyệt vọng. Từ máu của nghĩa dân, ông nhận ra một luồng dân khí mới đang dâng lên.

Đó là điểm đáng chú ý trong tư tưởng văn chương của Đặng Đoàn Bằng. Ông dùng những khái niệm đạo đức quen thuộc của Nho gia như trung, nghĩa, khí tiết, nhưng đặt chúng trong chân trời mới của dân quyền và quốc quyền. Trung không còn chỉ là trung với một ông vua; nghĩa không còn chỉ là giữ trọn quan hệ cá nhân. Nghĩa lớn nhất là cứu nước, bảo vệ đồng bào, giành lại quyền sống cho dân tộc. Sự chuyển hóa ấy phản ánh bước chuyển của tư tưởng Việt Nam từ lòng trung quân truyền thống sang chủ nghĩa yêu nước hiện đại.

Văn chương của ông cũng là văn chương của hành động. Không có khoảng cách an toàn giữa câu chữ và đời sống. Ông viết về người chế bom khi chính mình từng chế bom; viết về người vượt biên khi chính mình sống trên những nẻo đường biên giới; viết về cái chết của đồng chí trong lúc cái chết luôn ở rất gần. Chính trải nghiệm ấy làm cho lời văn có sức nặng đạo đức. Người đọc có thể không đồng ý với mọi phương thức đấu tranh của thế hệ ông, nhưng khó có thể nghi ngờ sự chân thành và cái giá mà họ đã trả.

Trong lịch sử văn học, những người viết như Đặng Đoàn Bằng thường đứng ở vùng giao thoa nên dễ bị khuất lấp. Ông không phải nhà văn chuyên nghiệp theo nghĩa hiện đại, không sống bằng xuất bản, không có một sự nghiệp sáng tác đồ sộ. Nhưng nếu văn chương còn là cách con người bảo vệ ký ức, thức tỉnh lương tri và gửi lại cho mai sau khí phách của một thời, thì ông xứng đáng được nhìn nhận như một nhà văn yêu nước có dấu ấn riêng.

6. Tâm Tâm xã và nhịp cầu giữa hai thế hệ cách mạng

Đầu những năm 1920, phong trào yêu nước Việt Nam ở nước ngoài bước vào một cuộc chuyển mình mới. Những tổ chức theo khuynh hướng dân chủ tư sản vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác – Lênin ngày càng lan rộng. Một lớp thanh niên mới xuất hiện, trẻ hơn, quyết liệt hơn và đang tìm kiếm một đường lối tổ chức có khả năng gắn giải phóng dân tộc với sức mạnh của quần chúng.

Mùa hè năm 1923, tại Hàng Châu rồi trong môi trường hoạt động ở miền Nam Trung Quốc, Đặng Đoàn Bằng cùng Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn và một số thanh niên yêu nước góp phần thành lập Tân Việt Thanh niên đoàn, thường được biết đến với tên Tâm Tâm xã. Tên gọi ấy gợi sự đồng tâm, đồng chí: những trái tim cùng hướng về một mục đích. Tổ chức chủ trương tập hợp thanh niên kiên quyết, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để mưu cầu giải phóng dân tộc.

Trong ký ức lịch sử, Tâm Tâm xã thường được nhắc cùng tiếng bom Sa Điện của Phạm Hồng Thái năm 1924. Cuộc mưu sát Toàn quyền Đông Dương Merlin không đạt mục tiêu trực tiếp, nhưng cái chết của Phạm Hồng Thái đã gây chấn động dư luận, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chống thực dân. Về sau, một số thành viên Tâm Tâm xã được Nguyễn Ái Quốc dìu dắt, chuyển dần từ chủ nghĩa yêu nước nhiệt thành sang con đường cách mạng vô sản; tổ chức này trở thành một trong những tiền đề nhân sự của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Vai trò của Đặng Đoàn Bằng trong Tâm Tâm xã cần được trình bày có chừng mực. Một số tài liệu kể chuyện danh nhân xếp ông vào nhóm sáng lập; trong khi các công trình và bài viết chính thống về Hồ Tùng Mậu thường nhấn mạnh Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn cùng lớp thanh niên trẻ. Có thể khẳng định Đặng Đoàn Bằng thuộc môi trường hình thành và hoạt động ban đầu của tổ chức, là người nối kinh nghiệm của thế hệ Đông Du – Quang Phục hội với lớp thanh niên cách mạng mới; còn chức trách cụ thể và mức độ tham gia từng hoạt động vẫn cần thêm tư liệu gốc để xác quyết.

Dù vậy, ý nghĩa lịch sử của sự hiện diện ấy vẫn rất rõ. Ông là một chiếc cầu giữa hai thời kỳ. Phía sau ông là phong trào Đông Du, Việt Nam Quang Phục hội và truyền thống khởi nghĩa của các văn thân, chí sĩ; phía trước là thế hệ Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, những người sẽ đi vào quỹ đạo của một tổ chức cách mạng mới. Đặng Đoàn Bằng không phải người hoàn tất sự chuyển đổi về đường lối, nhưng ông góp phần chuẩn bị con người và tinh thần cho cuộc chuyển đổi ấy.

7. Cái chết nơi đất khách và nghi vấn niên đại

Cuộc đời Đặng Đoàn Bằng khép lại trong lưu vong, nhưng năm mất của ông hiện có hai cách ghi khác nhau. Một số tài liệu phổ biến và bách khoa trực tuyến ghi ông sống từ năm 1887 đến năm 1938. Trong khi đó, bài giới thiệu nhân vật của Báo Nam Định và sách 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam ghi ông mất khoảng năm 1924; nguồn sau kể rằng ông bị thổ phỉ sát hại tại Nam Ninh, bàn tay phải mang thương tật bị chặt để làm bằng chứng nhận tiền thưởng từ phía thực dân Pháp.

Chi tiết về cái chết ấy dữ dội và phù hợp với bối cảnh truy lùng những người cách mạng lưu vong, nhưng hiện chưa thấy được củng cố bằng hồ sơ lưu trữ hay một nghiên cứu chuyên khảo có dẫn nguồn gốc rõ ràng. Mặt khác, mốc 1938 cũng thường được nhắc lại mà ít kèm chứng cứ về hoạt động của ông trong quãng 1925–1938. Vì vậy, trong một công trình nghiêm túc, không nên lặng lẽ chọn một mốc rồi coi như đã hoàn toàn xác định.

Bài viết này giữ niên đại 1887–1938 theo đề mục đã được sử dụng trong dự án, đồng thời chú thích rõ dị bản 1924 để chờ khảo chứng thêm từ gia phả họ Đặng ở Hành Thiện, hồ sơ mật thám Pháp, tư liệu của Phan Bội Châu và tài liệu lưu trữ tại Trung Quốc. Sự thận trọng ấy không làm giảm giá trị của nhân vật. Trái lại, nó trả lại cho lịch sử sự trung thực cần có. Tôn vinh một người đã khuất không phải là phủ một lớp hào quang lên mọi khoảng trống, mà là gìn giữ cả những điều đã biết và những câu hỏi chưa thể trả lời.

Nếu ông mất năm 1924, cuộc đời chỉ kéo dài khoảng ba mươi bảy năm nhưng đã đi qua Đông Du, Việt Nam Quang Phục hội, những chuyến vượt biên, thương tật, Việt Nam nghĩa liệt sử và buổi đầu Tâm Tâm xã. Nếu ông sống đến năm 1938, cần tiếp tục tìm hiểu mười bốn năm cuối đời ông ở đâu và hoạt động thế nào. Dù theo giả thuyết nào, phần đời đã được xác nhận cũng đủ cho thấy một con người sống với cường độ hiếm có, luôn đặt việc nước lên trước số phận riêng.

8. Người giữ lửa trong ký ức dân tộc

Ngày nay, tên Đặng Đoàn Bằng được đặt cho đường phố tại Nam Định và một số địa phương. Tên thật Đặng Tử Mẫn cũng hiện diện trong địa danh đô thị ở Nha Trang. Những tấm biển đường là một hình thức ghi nhớ, nhưng di sản sâu xa hơn của ông nằm trong sự tiếp nối của ký ức yêu nước.

Ông để lại cho hậu thế hình ảnh một nhà nho trẻ dám bước khỏi con đường khoa cử; một lưu học sinh Đông Du biết biến tri thức thành hành động; một yếu nhân của Việt Nam Quang Phục hội chịu thương tật mà không lùi chí; một người góp mặt trong nhịp chuyển từ các tổ chức yêu nước đầu thế kỷ đến lớp thanh niên cách mạng mới; và nhất là một người cầm bút hiểu rằng những người hy sinh sẽ chết thêm một lần nữa nếu tên tuổi họ bị quên lãng.

Việt Nam nghĩa liệt sử là công trình tiêu biểu nhất cho nhân cách ấy. Khi viết về những đồng chí đã mất, Đặng Đoàn Bằng không biết rằng rồi chính đời mình cũng sẽ trở thành một trang còn khuyết trong lịch sử. Ông chép hành trạng người khác khá kỹ, nhưng dấu vết của ông lại tản mát trong những nguồn tư liệu chưa hoàn toàn thống nhất. Có lẽ đó cũng là số phận chung của nhiều người hoạt động bí mật: họ dùng tên giả nhiều hơn tên thật, đi qua nhiều vùng đất hơn số lần trở về quê, để lại trong hồ sơ mật thám những mảnh vụn mà hậu thế phải nhặt lại.

Nhưng có những điều không hề mơ hồ. Đặng Đoàn Bằng thuộc thế hệ đã đem tuổi trẻ, tài năng và cả thân thể mình đặt vào cuộc đấu tranh giành lại độc lập. Ông không nhìn thấy ngày Tổ quốc hoàn toàn tự do, song những người như ông đã bồi đắp dân khí, giữ cho ngọn lửa cứu nước không tắt giữa những năm tháng gian nan nhất. Mỗi chuyến vượt biên, mỗi bài thơ điếu, mỗi trang chép về nghĩa sĩ đều góp một phần vào sự thức tỉnh của dân tộc.

Trở lại Hành Thiện hôm nay, giữa một vùng quê vẫn nặng truyền thống học hành, ta có thể hình dung bóng người trai trẻ năm nào rời làng với hành trang là chữ nghĩa và một niềm tin chưa thành hình rõ rệt. Đi qua Nhật Bản, Trung Quốc, qua những tổ chức cách mạng nối tiếp nhau, ông đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của đời mình: kẻ sĩ không thể đứng ngoài vận mệnh đất nước.

Hà Nội, 19/9/2026

Đặng Vương Hưng

(Rút từ bộ sách nhiều tập "Danh nhân họ Đặng Việt Nam xưa và nay" đang tổ chức bản thảo. Kính mời các cao nhân trong và ngoài họ Đặng góp ý và bổ sung).