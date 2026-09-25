Dang dở giấc mơ vàng của những võ sĩ đối kháng wushu

Trận chung kết để lại tiếc nuối

Võ sĩ Đinh Văn Tâm trong trận chung kết tại ASIAD 20. Ảnh: Nguyễn Trọng

Sáng 24-9, Đinh Văn Tâm bước lên thảm đấu tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) với cơ thể không ở trạng thái tốt nhất. Đối thủ của anh là Ou Jiaming, võ sĩ rất mạnh của Trung Quốc, người từng vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc. Điều đáng nói, chỉ 4 tháng trước, Tâm từng đánh bại chính Ou Jiaming tại Cúp tán thủ thế giới 2026 ở Ma Cao (Trung Quốc).

Bởi vậy, trận chung kết hạng 56kg nam càng được chờ đợi. Với wushu Việt Nam, đây là trận chung kết đối kháng duy nhất tại ASIAD 20 và cũng là cơ hội để đội tuyển hướng tới tấm HCV thứ hai trong lịch sử tham dự ASIAD, sau HCV của Dương Thúy Vi năm 2014.

Nhưng lần này, câu chuyện đã không đi theo hướng mà Đinh Văn Tâm và Ban huấn luyện mong muốn.

Sau trận bán kết ngày 23-9, Tâm gặp vấn đề với dây chằng và bị đau ở cả hai chân. Chấn thương khiến hai đầu gối của anh không thể hoạt động với 100% khả năng. Lúc đó, chính Ban huấn luyện để Đinh Văn Tâm tự quyết về cơ hội thi đấu của mình ở trận chung kết. Và Tâm đã chọn thi đấu dù điều đó có thể khiến chấn thương của võ sĩ người Quảng Ngãi này nặng hơn.

Ở hiệp đầu tiên, võ sĩ Việt Nam chủ động tấn công, tìm kiếm cơ hội ghi điểm. Anh có những thời điểm tạo được thế trận tốt, nhưng Ou Jiaming vẫn giành phần thắng 2-1. Sang hiệp hai, võ sĩ Trung Quốc kiểm soát trận đấu tốt hơn, giành chiến thắng 5-0. Chung cuộc, Ou Jiaming thắng 2-0, giành HCV; Đinh Văn Tâm nhận Huy chương bạc (HCB).

Võ sĩ Tán thủ Đinh Văn Tâm (ngoài cùng bên trái) nhận HCB hạng 56kg. Ảnh: Độc Lập

Sau trận đấu , sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt võ sĩ 21 tuổi. “Em đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Ở hiệp một, em cảm giác mình thi đấu lấn lướt và có nhiều tình huống ghi điểm, nhưng điểm số không được ghi nhận như em nghĩ. Khi hiệp đấu kết thúc, em còn tưởng mình đã thắng”, Tâm chia sẻ.

Sang hiệp hai, thừa nhận đối thủ đã điều tiết trận đấu tốt hơn, nhưng điều khiến Tâm tiếc nhất vẫn là những gì chưa thể làm được ở hiệp đầu.

“Nếu muốn thắng các VĐV Trung Quốc thì phải thực hiện các động tác vật. Tôi phải vật nhiều hơn bởi vì như vậy mình mới có thể lên điểm nhiều. Hôm nay tôi vật cũng chưa được tốt. Tôi chỉ vật thành công được mấy đòn thôi bởi vì 2 gối không được như bình thường. Dù vậy, về tinh thần thì hôm nay tôi đã làm hết khả năng 200%”, Đinh Văn Tâm nói.

Như thế, sau trận chung kết chinh phục tấm HCV bất thành của Đinh Văn Tâm, Tán thủ Việt Nam đã giành 8 HCB và chưa có HCV qua 5 kỳ ASIAD gần đây.

Chuyện bây giờ mới kể

HLV đội Tán thủ nam Phan Quốc Vinh đánh giá cao tài năng của Đinh Văn Tâm. Ảnh: Nguyễn Trọng

Có lẽ, nếu không có chấn thương, trận chung kết ASIAD 20 đã có thể là một câu chuyện khác. Nhưng thể thao đỉnh cao vốn không chỉ được quyết định bởi trình độ, mà còn bởi trạng thái thể chất của VĐV đúng vào thời khắc quan trọng nhất.

HLV Phan Quốc Vinh, người trực tiếp huấn luyện Đinh Văn Tâm ở đội đối kháng nam, cho biết trước ASIAD 20, Ban huấn luyện đã biết Tâm gặp vấn đề ở đầu gối. Tuy nhiên, thông tin này được giữ kín để không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị thi đấu của võ sĩ này. Thực tế, chỉ sau trận đấu đầu tiên, các đối thủ đã dần nhận ra vấn đề của Tâm.

Đó cũng là lý do hành trình vào chung kết của võ sĩ người Quảng Ngãi càng đáng ghi nhận.

Từ vòng 1/8, Tâm lần lượt vượt qua Carlos Baylon (Philippines), Amin Ullah (Pakistan) ở tứ kết và Fereddy Sinaga (Indonesia) ở bán kết. Cả ba trận đấu đều kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về võ sĩ Việt Nam.

Chỉ có điều, cái giá phải trả cho tấm vé vào chung kết là những cơn đau ở hai đầu gối.

Trước ASIAD 20, đội đối kháng Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị đáng kể. Các võ sĩ có hơn một tháng tập huấn tại Trung Quốc, qua đó có điều kiện tập luyện và cọ xát trong môi trường phù hợp với đặc thù của wushu đối kháng.

Đinh Văn Tâm nhận thưởng nóng tại ASIAD 20 từ lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Đến ASIAD với những lá thăm tương đối thuận lợi ở một số hạng cân và cơ hội tranh chấp huy chương, riêng Đinh Văn Tâm được nhận định có nhiều cơ hội vào chung kết nhất. Anh và võ sĩ Ou Jiaming ở hai nhánh đấu khác nhau. Nếu có gặp nhau thì chỉ có thể là ở trận chung kết.

Đáng chú ý, Đinh Văn Tâm được Ban huấn luyện đánh giá là võ sĩ đối kháng toàn năng nhất của wushu Việt Nam hiện nay. Chính vì thế, việc anh vượt qua ba đối thủ để vào chung kết ASIAD 20, trong điều kiện hai đầu gối không ở trạng thái tốt nhất, là kết quả cho thấy bản lĩnh, trình độ của võ sĩ này.

Tấm HCB của Đinh Văn Tâm cũng là HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Với riêng wushu, đây là tấm huy chương thứ năm tại đại hội, sau 4 HCĐ của Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên. So với ASIAD 19, khi wushu Việt Nam chỉ giành 3 HCĐ, thành tích lần này cho thấy sự tiến bộ về mặt huy chương.

Nhưng với đội đối kháng, niềm vui ấy vẫn có phần dang dở. Đáng tiếc hơn, Đinh Văn Tâm - người được xem là một trong những võ sĩ có khả năng nhất để tạo bất ngờ trước các VĐV Trung Quốc lại bước vào trận đấu quyết định với đôi chân không lành lặn.

Tâm từng thắng Ou Jiaming ở World Cup Tán thủ thế giới cách đây 5 tháng. Lần này, anh thua. Giữa hai kết quả ấy chỉ là vài tháng, nhưng trên thảm đấu ASIAD, đôi khi khoảng cách giữa vinh quang và tiếc nuối chỉ nằm ở trạng thái cơ thể vào thời điểm thi đấu.

ASIAD 20 đã khép lại hành trình của wushu đối kháng Việt Nam bằng tấm HCB. Với Đinh Văn Tâm, đó là thành quả của một hành trình đáng tự hào nhưng vẫn còn nguyên sự tiếc nuối. Còn với đội tuyển wushu Việt Nam, trong đó có các võ sĩ đối kháng, câu chuyện chưa dừng lại ở tấm huy chương này. Khi những võ sĩ đã chứng minh được khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục, giấc mơ bước lên bục cao nhất sẽ tiếp tục được đặt ra cho chặng đường phía trước.