Dang dở công trình tu bổ di tích đền thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng

Cán bộ xã khảo sát tảng đá nâng đỡ hệ thống trụ gỗ đền thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng xưa kia

Di tích còn sót lại hai mươi tảng đá nâng đỡ hệ thống trụ gỗ đền thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng cùng những đoạn tường bao bằng đá cuội, hiện bị cây cối và cỏ dại phủ kín.

Công trình đền thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng dang dở do thiếu kinh phí xây dựng

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Lê Phước Hiếu, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cồn Tiên cho biết, công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh chùa Phước Long, với hạng mục xây dựng đền thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng và khuôn viên được động thổ vào ngày 16-4-2025.

Công trình thiết kế theo kiến trúc truyền thống, gồm 3 gian 2 chái, quay về hướng Bắc với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến, công trình hoàn thành vào tháng 12-2025; sau đó, địa phương tiếp tục vận động kinh phí đúc tượng đồng chúa Tiên Nguyễn Hoàng.

Công trình xây dựng đền thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng hiện còn dang dở

Tuy nhiên, nhà tài trợ chính hiện mới chỉ giải ngân được 300 triệu đồng, so với mức cam kết hỗ trợ ban đầu là 3 tỷ đồng, nên công trình mới chỉ thực hiện xây dựng xong phần móng vì thiếu kinh phí.

Theo ông Lê Phước Hiếu, không chỉ mang giá trị kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa chùa Long Phước còn gắn với những câu chuyện lịch sử về chúa Tiên Nguyễn Hoàng và quá trình hình thành vùng đất Cồn Tiên. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, di tích trở nên hoang phế, đổ nát trước những năm 1980.

Đền thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng nay còn sót lại những đoạn tường bao bằng đá cuội

Năm 2004, chùa Long Phước được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh. Người dân địa phương mong mỏi công trình được phục dựng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử.

Hiện địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay hỗ trợ kinh phí của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân để công trình đền thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng sớm hoàn thành.

Ngôi chùa được Châu bản triều Nguyễn ghi lại Vào năm 1572, sau khi đánh thắng quân nhà Mạc, chúa Nguyễn Hoàng cho những binh lính đầu hàng ở lại vùng đất Cồn Tiên, đặt làm 36 phường thuộc tổng Bái Ân. Ghi nhớ công ơn chúa Nguyễn Hoàng, thế hệ con cháu những người lính được tha mạng định cư tại đây dựng đền thờ chúa Nguyễn Hoàng ở An Định Nha (nay là thôn An Nha). Năm 1695, chúa Nguyễn Phúc Chu sai người đem áo bào, mũ thần ngự đến đền thờ, cử người trông coi. Đến thời vua Minh Mệnh, đền thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng được đổi tên thành chùa Long Phước đã được ghi lại khá rõ trong sử liệu Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới.