Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đồng Nai, ngày 18/11, Công an Tp.Đồng Nai đang tiếp tục điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "Giết người" xảy ra vào chiều ngày 17/11, tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, Tp.Đồng Nai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Tp.Đồng Nai.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 17/11, tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, nơi thường trú: ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán, Tp.Đồng Nai) sử dụng súng bắn vào đầu ông N.M.C. (SN 1978, nơi thường trú: ấp La Ngà, xã Định Quán, Tp.Đồng Nai) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai.

Hậu quả ông C. bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá "Bửu Sơn" thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, Tp.Đồng Nai sử dụng súng bắn vào đầu tự tử. Người dân phát hiện đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tử vong.

Cơ quan công an thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Tp.Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ.