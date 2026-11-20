Theo tờ CNN Brazil, một phụ nữ đã tử vong sau khi bị sét đánh trúng trong lúc đi xe máy ở Nova Mutum, một thành phố thuộc Mato Grosso, Brazil, vào ngày 16/11.

Theo một tuyên bố từ Sở Cứu hỏa, các đội từ Đại đội Cứu hỏa Quân sự Độc lập số 5 đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 6h40 sáng tại khu phố Cidade Nova.

Khoảnh khắc sét đánh được camera giám sát ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Khi các sĩ quan đến hiện trường, họ phát hiện nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, các đội đã phong tỏa khu vực để các nhà điều tra pháp y có thể phân tích hiện trường và vụ việc.

Lời khuyên chính từ Sở Cứu hỏa trong trường hợp mưa lớn, đặc biệt là kèm theo sấm sét là hãy tìm một nơi an toàn để đỗ xe và nếu bạn đang ở trong xe, hãy ở yên bên trong.

Đối với người đi xe máy và người đi bộ, lời khuyên là nên tìm nơi trú ẩn và tránh những khu vực trống trải, gần cây cối hoặc các công trình bằng kim loại.