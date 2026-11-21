Theo CNN Brazil, thông tin từ Sở Cứu hỏa cho biết, lực lượng thuộc Đại đội Cứu hỏa Quân sự Độc lập số 5 nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường vào khoảng 6h40 cùng ngày, tại khu phố Cidade Nova.

Khi đến nơi, các nhân viên cứu hỏa xác nhận nạn nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Trước nguy cơ sét đánh khi trời mưa lớn, đặc biệt là trong các cơn giông, Sở Cứu hỏa khuyến cáo người dân cần tìm nơi an toàn để trú ẩn. Nếu đang ở trong ô tô, mọi người nên ở yên bên trong xe.

Đối với người đi xe máy và người đi bộ, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh những khu vực trống trải, khu vực gần cây cao hoặc các công trình bằng kim loại để hạn chế nguy cơ bị sét đánh.