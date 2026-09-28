Đang đi xe máy, người phụ nữ gặp nạn, ngưng tim giữa đường vì lỗi nhiều người đi xe mắc phải

Theo Suckhoe24h, một người phụ nữ đang di chuyển trong cơn mưa lớn tại khu vực Bàu Bàng (TP.HCM) bất ngờ gặp sự cố khi áo mưa bị cuốn vào bánh xe. Vụ việc khiến người phụ nữ ngã xuống đường, áo mưa tiếp tục quấn quanh cổ gây ngạt, dẫn đến tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng, khoảng 14h ngày 23/9, người phụ nữ đang lưu thông trên đường trong lúc trời mưa lớn thì gặp tai nạn. Áo mưa bị cuốn vào bánh xe khiến nạn nhân ngã xuống đường, sau đó phần áo mưa tiếp tục quấn chặt quanh cổ.

Khi được phát hiện, nạn nhân có biểu hiện mặt tím tái, mắt trợn ngược và mất dấu hiệu tuần hoàn, rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Nạn nhân đang được các bác sĩ sơ cứu. (Ảnh chụp màn hình)

Đúng thời điểm này, một đoàn y, bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng đang trên đường đi công tác ngang qua hiện trường. Nhận thấy đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp, các nhân viên y tế lập tức tiến hành sơ cứu và ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân ngay tại chỗ.

Sau hơn 10 phút cấp cứu liên tục, nạn nhân có nhịp tim trở lại. Người phụ nữ sau đó được nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đến khoảng 16h cùng ngày, nạn nhân đã tỉnh táo hoàn toàn và có thể tiếp xúc tốt.

Qua sự việc, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi sử dụng áo mưa trong lúc di chuyển bằng xe máy, nhất là khi trời mưa lớn. Với áo mưa cánh dơi, người đi xe nên giữ phần tà áo gọn gàng, tránh để áo bay tự do và cuốn vào bánh xe.

Trong trường hợp phát hiện người bị nạn có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực nếu có khả năng, đồng thời duy trì sơ cứu cho đến khi nhân viên y tế đến hỗ trợ.