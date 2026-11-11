Đang đi xe máy, người đàn ông bị côn trùng bay vào mũi rồi lọt xuống phế quản

Dị vật côn trùng sau khi được bác sĩ can thiệp lấy ra khỏi đường thở. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Chiều 11-11, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và xử trí trường hợp người đàn ông 66 tuổi, ở Hà Nội, bị côn trùng bay vào mũi, sau đó chui sâu xuống phế quản thùy dưới phổi phải, gần như bít kín lòng phế quản.

Theo bệnh nhân, khi đang được người thân chở bằng xe máy, ông bất ngờ bị côn trùng bay vào mũi, gây đau rát, khó chịu. Ông dùng tay tìm cách lấy ra nhưng không thành công, thậm chí làm đứt một chân côn trùng, khiến mũi chảy máu.

Sau đó, ông được hỗ trợ bơm rửa, hút mũi tại một cơ sở gần nhà. Cảm giác khó chịu tạm thời biến mất nên ông nghĩ dị vật đã được lấy ra. Tuy nhiên, một thời gian sau, khi khịt mũi mạnh ông bất ngờ ho sặc, khó thở và đau tức ngực phải.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, bác sĩ phát hiện côn trùng đã di chuyển xuống phế quản thùy dưới phổi phải, gần như bít kín lòng phế quản.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi lấy dị vật côn trùng ra khỏi đường thở. Ảnh: PHƯƠNG ANH

BS Hoàng Thị Hòa Bình, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết đây là trường hợp dị vật đường thở hiếm gặp. Ban đầu, côn trùng mắc trong hốc mũi, sau đó di chuyển xuống phế quản thùy dưới phổi phải. Theo bác sĩ, việc xử trí không đúng cách, đặc biệt là động tác khịt mạnh, có thể khiến dị vật lọt sâu hơn vào đường hô hấp dưới, gây khó khăn cho quá trình can thiệp.

Sau hơn 5 giờ kể từ khi dị vật lọt xuống phế quản, các bác sĩ đã can thiệp lấy ra. Sau thủ thuật, bệnh nhân hết ho, khó thở, thông khí hai phổi tốt.

Theo BS Hoàng Thị Hòa Bình, côn trùng sống có thể giãy giụa, bám chặt vào niêm mạc nhờ các chân có nhiều gai nhỏ. Việc cố kéo ra không đúng cách dễ gây trầy xước, chảy máu. Khi côn trùng chết, chân, cánh, râu cũng có thể gãy rụng, để lại những mảnh dị vật trong đường thở, gây viêm nhiễm, thậm chí viêm phổi.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý dùng tay hoặc dụng cụ để gắp, kéo côn trùng ra khỏi mũi; không bơm rửa hay khịt mạnh vì có thể đẩy dị vật xuống sâu hơn. Khi nghi ngờ có dị vật trong mũi, cần đến cơ sở chuyên khoa để được xử trí an toàn, kể cả khi triệu chứng khó chịu đã giảm.