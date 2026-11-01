Đang đi trên đường, người đàn ông có hành động khiến bản thân vướng vòng lao lý

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 28/10/2026, Công an xã Thuận An, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng (sinh năm 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Lê Xuân Hưng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, sáng 11/10/2026, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một người điều khiển xe máy dừng trước đầu ô tô, sau đó có hành vi tác động vào người điều khiển ô tô trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương xác minh, làm rõ người liên quan là Lê Xuân Hưng. Tại cơ quan Công an, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, lực lượng Công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Mỗi người dân cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, không sử dụng hành vi bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.