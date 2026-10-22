Đang đi tập thể dục, người dân TP.HCM bất ngờ gặp 'vị khách lạ' nặng 7 kg, liền mang đến công an giao nộp

Ngày 21/10, Công an phường Tam Bình đã bàn giao cá thể rùa răng quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm TP.HCM để tiếp tục chăm sóc, xử lý và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Đi tập thể dục người dân phát hiện rùa quý hiếm nặng 7 kg. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 17/10, trong lúc tập thể dục tại khu vực đường số 23, phường Tam Bình, ông Trần Văn Chung phát hiện một cá thể rùa đang bò dưới rạch. Nhận thấy đây có thể là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và lo ngại con vật gặp nguy hiểm, ông Chung đã đưa rùa lên bờ rồi chủ động giao nộp cho Công an phường Tam Bình.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Tam Bình phối hợp với Phòng Hạ tầng thuộc UBND phường lập biên bản, hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể rùa cho lực lượng kiểm lâm TP.HCM để tiếp tục chăm sóc và xử lý theo quy định.

Qua xác định ban đầu, cá thể rùa thuộc loài rùa răng (Heosemys annandalii), là con đực, nặng khoảng 7kg. Loài này thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Người dân mang cá thể rùa quý hiếm đến trụ sở công an giao nộp (Ảnh: Hoàng Hướng)/Dân Trí

Việc ông Trần Văn Chung tự giác giao nộp cá thể rùa cùng sự phối hợp kịp thời của lực lượng chức năng góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và chấp hành pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc vô tình bắt gặp động vật hoang dã đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm cần nhanh chóng liên hệ chính quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm để xử lý theo đúng quy định.

Tuyệt đối không tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.