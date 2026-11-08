Đang đi tập thể dục, cô gái 21 tuổi bị kẻ cầm súng khống chế, có hành động bất ngờ để giữ mạng sống

Theo truyền thông Brazil, vụ việc xảy ra khoảng 5h30 ngày 29/10 tại thành phố Barreiras, bang Bahia.

Thời điểm đó, cô gái 21 tuổi mặc trang phục thể thao, một mình đi bộ trên đường đến phòng tập thì bất ngờ bị Cássio da Silva Santos, 27 tuổi, tiếp cận.

Đối tượng có hành vi sờ mó vùng nhạy cảm của nạn nhân, sau đó rút súng đe dọa, yêu cầu cô nắm tay và giả làm người yêu của hắn nhằm che giấu hành vi khống chế.

Người đàn ông tiếp tục ép cô gái đi qua nhiều dãy phố. Đáng chú ý, dù hai người đi ngang qua một số người dân, không ai phát hiện nạn nhân đang bị đe dọa.

Toàn bộ quá trình khống chế được camera giám sát gần hiện trường ghi lại.

Theo thông tin điều tra, sau khi bị đe dọa bằng súng, cô gái lo sợ đối tượng sẽ đưa mình đến khu vực hẻo lánh và sát hại. Vì vậy, nạn nhân tìm cách thuyết phục người đàn ông dừng lại dưới một gốc cây gần đó, thay vì tiếp tục di chuyển đến địa điểm xa hơn.

Tuy nhiên, đối tượng vẫn sử dụng bạo lực và đe dọa để thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Cảnh sát địa phương xác nhận vụ tấn công tình dục xảy ra dưới một gốc cây.

Hình ảnh do camera ghi lại.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã đến trình báo cảnh sát. Cô được lực lượng cấp cứu đưa đến Bệnh viện khu vực phía Tây (Hospital do Oeste) để kiểm tra và điều trị.

Tiếp nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng triển khai điều tra, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát và thu thập các manh mối liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Cássio da Silva Santos.

Rạng sáng 30/10, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này. Trong quá trình khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện quần áo trùng khớp với trang phục xuất hiện trong hình ảnh camera tại thời điểm xảy ra vụ việc. Đây được xem là một trong những chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra.

Cảnh sát thành phố Barreiras nhận định nghi phạm có dấu hiệu lựa chọn mục tiêu từ trước, sử dụng súng uy hiếp nạn nhân rồi giả làm người yêu để che giấu hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng nghi ngờ người đàn ông này từng tiếp cận một phụ nữ khác trước đó. Tuy nhiên, người phụ nữ được bạn bè lái xe đến đón nên đối tượng không thể thực hiện ý đồ. Cảnh sát đang tiếp tục xác minh thông tin này.

Theo thông tin từ truyền thông Brazil ngày 5/11, sau phiên xem xét việc tạm giam, Cássio đã được chuyển đến nhà tù Barreiras.

Vụ án tiếp tục được đơn vị cảnh sát chuyên trách điều tra các vụ bạo lực đối với phụ nữ thụ lý, làm rõ.