Đang đi làm, người đàn ông vỡ phình động mạch chủ nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa kích hoạt quy trình cấp cứu, truyền hơn 6 lít máu cứu sống người đàn ông vỡ phình động mạch chủ bụng nguy kịch.

Ông H.V.T (46 tuổi, trú tại xã Mường Bang, tỉnh Sơn La), trước đó chưa từng phát hiện mắc bệnh lý tim mạch.

Theo lời kể của người nhà, trước khi vào viện, ông T. vẫn đi làm đồng bình thường (gặt lúa), đến khoảng giữa trưa đột ngột xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, kèm choáng, buồn nôn và nôn.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Nhận thấy tình trạng bất thường của ông T, gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được phát hiện vỡ phình động mạch chủ bụng, khối máu tụ rất lớn ở khoang sau phúc mạc, tình trạng nguy cấp, có nguy cơ tử vong rất cao do sốc mất máu.

Ngay lập tức, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy đã liên hệ với bác sĩ Dương Xuân Phương, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch, Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để được hỗ trợ chuyên môn và chuyển tuyến.

Nhận được thông tin, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tiếp nhận và nguồn máu trước khi người bệnh được chuyển đến.

Khi ông T. được đưa tới nơi, ê-kíp cấp cứu ngay lập tức tiến hành thăm khám, xét nghiệm, thăm dò chức năng và các thủ tục cần thiết; phối hợp chặt chẽ các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức, gây mê, ngoại khoa, khẩn trương đưa người bệnh lên phòng mổ.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật khống chế mạch máu bị vỡ, thay đoạn động mạch chủ bụng dưới động mạch thận bằng mạch nhân tạo, giành lại sự sống cho người bệnh. Trong suốt quá trình cấp cứu và phẫu thuật, các bác sĩ gây mê đã phải truyền khối lượng máu và các chế phẩm máu rất lớn (hơn 6 lít) để bù lại lượng máu đã mất.