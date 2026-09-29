Đang đi làm bỗng vỡ phình động mạch chủ bụng nguy kịch: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm

Đau bụng dữ dội giữa trưa, phát hiện vỡ phình động mạch chủ bụng

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, người bệnh H.V.T., 46 tuổi, trú tại xã Mường Bang, tỉnh Sơn La, trước đó chưa từng phát hiện mắc bệnh lý tim mạch.

Theo lời kể của gia đình, sáng ngày vào viện, người bệnh vẫn đi làm đồng bình thường, đang gặt lúa. Đến khoảng giữa trưa, ông đột ngột xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, kèm choáng, buồn nôn và nôn.

Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy cấp cứu. Tại đây, bác sĩ phát hiện người bệnh bị vỡ phình động mạch chủ bụng, kèm khối máu tụ rất lớn ở khoang sau phúc mạc. Đây là tình trạng tối cấp, nguy cơ tử vong rất cao do sốc mất máu.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy liên hệ với bác sĩ Dương Xuân Phương, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, để được hỗ trợ chuyên môn và chuyển người bệnh cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiếp nhận người bệnh và sẵn sàng nguồn máu trước khi người bệnh được chuyển đến.

Truyền 6 lít máu cứu người đàn ông vỡ phình động mạch chủ

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khống chế vị trí mạch máu bị vỡ, thay đoạn động mạch chủ bụng dưới động mạch thận bằng mạch nhân tạo.

BSCKI Trương Văn Hải, Khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là ca bệnh đặc biệt bởi người bệnh còn tương đối trẻ, trước đó chưa từng phát hiện mắc bệnh lý nào nhưng lại gặp biến cố tim mạch nguy hiểm.

Trong quá trình phẫu thuật, khối máu tụ lớn làm mất hoàn toàn giải phẫu bình thường, khiến việc tiếp cận và khống chế mạch máu gặp nhiều thách thức. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ê-kíp kiểm soát được vị trí phình vỡ và thay thành công đoạn mạch nhân tạo.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình cấp cứu và phẫu thuật, các bác sĩ gây mê phải truyền một khối lượng lớn máu và các chế phẩm máu, tổng cộng hơn 6 lít, để bù lại lượng máu người bệnh đã mất.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực. Ngay ngày hôm sau, ông được rút ống nội khí quản và tự thở.

Sau một tuần điều trị, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, có thể tự đi lại, ăn uống và được xuất viện.

Phình động mạch chủ bụng - bệnh nguy hiểm nhưng có thể diễn tiến âm thầm

Theo BSCKI Trương Văn Hải, phình động mạch chủ bụng là bệnh lý nguy hiểm, thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng đặc hiệu nên khó nhận biết. Các triệu chứng có thể xuất hiện khi túi phình bị vỡ, với những biểu hiện như đau bụng hoặc đau lưng đột ngột, dữ dội, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh, cảm giác tức ngực, khó thở, da tái nhợt, vã mồ hôi...

Khi động mạch chủ bị vỡ, người bệnh có thể rơi vào sốc mất máu và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo khi một người đột ngột xuất hiện cơn đau bụng hoặc đau lưng dữ dội, đặc biệt kèm choáng, tụt huyết áp, vã mồ hôi, khó thở hoặc da tái nhợt, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu và tìm nguyên nhân.