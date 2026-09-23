Đang đi du lịch, cặp vợ chồng người Maroc bay sang Việt Nam sinh con

Đang mang thai ở tuần 39 và trong chuyến du lịch qua nhiều quốc gia châu Á, một sản phụ người Maroc cùng chồng quyết định sang Việt Nam sinh con. Khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện sản phụ bị tiền sản giật nặng, đồng thời có khối u buồng trứng phải khoảng 7cm.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 20-9, sản phụ sinh năm 1992 đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi thai 39 tuần 3 ngày. Theo thông tin từ bệnh viện, trong hơn 9 tháng thai kỳ, sản phụ chỉ khám thai 4 lần nên chưa được theo dõi đầy đủ các mốc sàng lọc trước sinh.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện mổ lấy thai cho sản phụ người Maroc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại thời điểm nhập viện, huyết áp của sản phụ ở mức 170/110 mmHg. Kết quả xét nghiệm ghi nhận protein niệu. Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị tiền sản giật nặng và chỉ định nhập viện theo dõi, điều trị bằng phác đồ phối hợp 2 loại thuốc hạ áp.

Sau điều trị, huyết áp vẫn ở mức 150/100 mmHg. Trong bối cảnh thai đã đủ tháng nhưng huyết áp chưa được kiểm soát, ê-kíp trực hội chẩn và quyết định mổ lấy thai chủ động.

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương. Bé trai nặng 3,3 kg chào đời khỏe mạnh. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện thêm khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 7cm.

Ê kíp phẫu thuật tiến hành bóc tách khối u ngay trong ca mổ, đồng thời bảo tồn buồng trứng cho sản phụ.

Hai mẹ con sản phụ người Maroc ổn định sau ca mổ

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sản phụ và trẻ sơ sinh sau phẫu thuật đều ổn định.

Trước đó, trong chuyến du lịch qua nhiều nước châu Á, hai vợ chồng đã tìm hiểu về hệ thống y tế và các cơ sở sản khoa trong khu vực. Khi thai kỳ bước sang tuần 39, họ quyết định sang Việt Nam sinh con.

Ông Mehdi Rhandour cho biết gia đình rất hạnh phúc khi con trai đầu lòng, bé Issa, chào đời tại Việt Nam. “Các bác sĩ đã chăm sóc và điều trị cho vợ tôi, giúp mẹ và con đều an toàn”, ông nói.