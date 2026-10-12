Đang đi dạo trên bãi biển, nhiều người sửng sốt trước sinh vật lạ khổng lồ dài 13m, nặng 31 tấn, chính quyền phải vào cuộc

Cuối tháng 9, City Beach tại thành phố Perth, bang Tây Australia, trở thành tâm điểm chú ý sau khi một xác động vật biển khổng lồ xuất hiện sát mép nước. Hàng trăm người dân và du khách đã tìm đến để tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp.

Theo đài ABC Australia, sáng 28/9, lực lượng cứu hộ phát hiện xác một con cá voi lưng gù tại khu vực South City Beach. Con vật dài khoảng 13m, trọng lượng ban đầu được ước tính lên tới 31 tấn.

Không lâu sau khi xác cá voi dạt vào bờ, nhiều con cá mập bắt đầu tập trung tại vùng biển lân cận. Xác động vật đang phân hủy được cho là nguồn thức ăn thu hút những loài săn mồi này.

Hàng trăm người dân và du khách đã tìm đến để tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp. Ảnh: ABC

Lực lượng chức năng ghi nhận một con cá mập trắng dài khoảng 5m xuất hiện cách bờ chỉ 10m. Một cá thể khác dài khoảng 4m cũng được phát hiện tại vị trí cách bờ chừng 30m.

Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền quyết định đóng cửa những bãi biển thuộc phạm vi quản lý của thị trấn Cambridge và cảnh báo người dân không xuống nước. Hoạt động giám sát cá mập cũng được triển khai quanh khu vực.

Trong khi đó, việc di chuyển xác cá voi nặng hàng chục tấn trở thành bài toán khó. Ngày 30/9, các nhà thầu đưa máy móc hạng nặng, dây thừng và bạt chuyên dụng đến hiện trường. Tuy nhiên, thiết bị ban đầu không đủ sức nâng xác con vật.

Con vật được xác định là cá voi lưng gù, dài khoảng 13 m, có trọng lượng ban đầu ước tính lên tới 31 tấn. Ảnh: ABC

Các công nhân phải mất nhiều giờ bọc xác cá voi bằng vật liệu bảo vệ, sau đó kéo khối vật thể khoảng 1,5km dọc bờ biển đến khu vực gần câu lạc bộ cứu hộ.

Đến ngày 1/10, một cần cẩu có tải trọng 72 tấn được huy động để nâng xác cá voi lên xe tải. Toàn bộ chiến dịch xử lý tiêu tốn khoảng 100.000 AUD (hơn 1,7 tỷ đồng). Xác con vật sau đó được đưa đến khu chôn lấp ở phía đông bắc Perth.

Trong quá trình phân hủy và mất chất lỏng, trọng lượng xác cá voi giảm từ khoảng 31 tấn xuống còn 18 tấn.

Dù xác cá voi đã được di chuyển, bãi biển chưa thể mở cửa ngay. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ vi khuẩn tại một số khu vực nước biển vượt ngưỡng an toàn nên hoạt động bơi lội tiếp tục bị hạn chế.

Ngày 6/10, chính quyền thông báo các mẫu nước mới đã đáp ứng yêu cầu chất lượng. Những bãi biển trong khu vực được mở cửa trở lại từ sáng 7/10, nhưng người dân vẫn được khuyến cáo theo dõi cảnh báo cá mập do phần xác còn sót lại có thể tiếp tục thu hút chúng đến gần bờ.