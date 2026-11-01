Đang đi dạo, người dân bắt gặp thứ 'kỳ lạ' giữa vườn

Hai quả trứng có màu xanh sáng nổi bật vừa xuất hiện tại một vườn thú ở Australia, thu hút sự chú ý của đội ngũ chăm sóc. Đáng chú ý, sự kiện này đánh dấu bước tiến đáng mừng trong nỗ lực nhân giống một loài chim đặc biệt sau hơn 30 năm chưa ghi nhận chim non nở thành công tại đây.

Theo FOX 5 Atlanta, Vườn thú Adelaide ở thành phố Adelaide, Australia, đang theo dõi sát sao hai quả trứng do chim đà điểu đầu mào phương Nam đẻ trong khu nuôi nhốt. Đây là loài chim có ngoại hình ấn tượng, nổi bật với phần đầu có mào cứng và bộ lông sẫm màu.

Hai quả trứng được đẻ sau khi nhân viên ghép đôi chim mái Martina, 10 tuổi, với chim trống Jeffrey, 13 tuổi. Đây là lần đầu tiên hai cá thể được cho tiếp xúc với nhau nhằm hướng đến mục tiêu sinh sản.

Hình ảnh một trong hai quả trứng chim đà điểu đầu mào được đẻ tại Vườn thú Adelaide, Australia. Ảnh: Zoos SA/Storyful.

Dù chưa xác định được trứng có được thụ tinh hay không, sự xuất hiện của chúng vẫn khiến đội ngũ chăm sóc phấn khởi. Lần gần nhất vườn thú ghi nhận chim non của loài này nở thành công là năm 1992. Trước đó, cá thể đầu tiên được sinh ra tại đây vào năm 1968, sau đó có thêm sáu cá thể nở vào năm 1992.

Điểm khiến hai quả trứng trở nên đặc biệt chính là lớp vỏ màu xanh sáng gần như phát quang. Theo Vườn thú Adelaide, màu sắc này đến từ các sắc tố trong vỏ trứng, giúp chúng hòa lẫn với môi trường rừng mưa nhiệt đới, qua đó hạn chế nguy cơ bị động vật săn mồi phát hiện.

Thông thường, chim đà điểu đầu mào đẻ từ 3-5 quả trứng mỗi lứa, với thời gian ấp khoảng 50 ngày. Điều thú vị là chim trống đảm nhận phần lớn nhiệm vụ ấp trứng, đồng thời chăm sóc chim non sau khi chúng nở.

Tuy nhiên, việc nhân giống loài chim này không hề đơn giản. Đà điểu đầu mào phương Nam thường sống đơn độc và có thể trở nên hung dữ với đồng loại ngoài mùa sinh sản. Vì vậy, quá trình ghép đôi cần được thực hiện thận trọng, dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên vườn thú.

Martina và Jeffrey được giới thiệu với nhau vào giữa tháng 8/2026. Ban đầu, Jeffrey tiếp cận chim mái khá dè dặt, sau đó xuất hiện những hành vi như rỉa lông. Hai cá thể được ghi nhận giao phối ngay trong ngày đầu gặp mặt và tiếp tục giao phối ở những lần sau.

Hiện Vườn thú Adelaide vẫn chưa thể khẳng định hai quả trứng sẽ nở thành công. Nhân viên đang tiếp tục quan sát hành vi của cặp chim, đồng thời duy trì môi trường yên tĩnh để chúng có điều kiện làm tổ.

Dù kết quả cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, hai quả trứng xanh đã mang đến hy vọng mới cho nỗ lực bảo tồn và nhân giống loài chim đặc biệt này tại Australia.