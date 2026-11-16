Đang đi bộ trên đường, người phụ nữ bị khỉ hoang tấn công

Theo Free press journal, một phụ nữ đã bị một con khỉ tấn công nhiều lần trong lúc đi dạo buổi sáng tại khu chung cư Infinium Flats ở khu vực TP-13 của Chhani Jakatnaka, Vadodara, Ấn Độ.

Theo lời kể của cư dân, con vật bất ngờ xông vào khu dân cư và tấn công người phụ nữ khi cô đang đi dạo buổi sáng.

Con khỉ đã cắn cô nhiều lần, gây ra những vết thương sâu ở nhiều bộ phận trên cơ thể. Tiếng la hét cầu cứu của người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, họ vội vàng chạy đến giúp đỡ. Sau đó, cô được giải cứu và đưa đến bệnh viện để điều trị y tế.

Con khỉ tấn công người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip/thefactflash

Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cảnh con khỉ tấn công người phụ nữ sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về mối đe dọa ngày càng gia tăng do khỉ gây ra ở các khu dân cư.

Cư dân của khu chung cư Infinium Flats cho biết tình trạng khỉ đột nhập đã là vấn đề tái diễn trong khu phức hợp này một thời gian. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất đã làm gia tăng lo ngại về sự an toàn của những người sống trong khu vực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Một số cư dân bày tỏ lo ngại về việc cho phép con cái họ chơi ngoài trời hoặc tự do ra khỏi nhà sau vụ việc.

Sau vụ tấn công, người dân đã báo cho sở lâm nghiệp và kêu gọi các quan chức hành động ngay lập tức để ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra. Một nhóm từ sở lâm nghiệp sau đó đã bắt giữ và nhốt con khỉ vào lồng vào ngày 14/11.