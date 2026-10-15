Đang đi bộ trên đường, bé gái bị khỉ hoang tấn công

Đoạn clip ghi lại ngày 12/10 cho thấy vụ tấn công xảy ra ở Tarumajaya, huyện Bekasi, tỉnh Tây Java, Indonesia.

Trong clip, bé gái mặc đồng phục học sinh đang đi dọc theo con đường trong khu dân cư thì con khỉ tiến đến, nhảy lên người rồi kéo ngã em xuống đất. Khi bé gái kêu cứu, một số người lớn ở gần đó đã chạy ra đuổi con vật đi.

Phát ngôn viên cảnh sát Bekasi, ông Aliyani cho biết: "Trên con đường trong khu dân cư, nạn nhân bị con khỉ tấn công từ phía sau ở cự ly rất gần".

Quan chức này cho biết bé gái bị thương ở trán, mặt và tay.

Bé gái bị con khỉ tấn công. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Ông Aliyani nói thêm: "Nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Sulianti Saroso ở Kemayoran, Trung Jakarta".

Cảnh sát đã đến hiện trường để tìm kiếm con khỉ và liên hệ với văn phòng khu vực của cơ quan bảo tồn để xử lý vụ việc.

Các sĩ quan cũng kêu gọi người dân chặt bỏ những cây cao mà khỉ hoang thường dùng để vào khu vực.