Đang đi bộ, người đàn ông bất ngờ bị sét đánh tóe lửa đỏ rực: Clip hiện trường gây sửng sốt

Vừa qua, một người đàn ông tại New York (Mỹ) đã may mắn sống sót sau khi bị sét đánh trực tiếp khi đang đi bộ trên phố. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng được camera chuông cửa của một ngôi nhà gần hiện trường ghi lại, cho thấy nạn nhân bất ngờ ngã nhào xuống mặt đường sau cú đánh bất ngờ.

Theo ABC News, nạn nhân là Thomas Fahmy. Anh đang đi bộ trên một con phố ở khu vực Staten Island, New York thì bất ngờ bị tia sét đánh trúng, khiến cơ thể đổ gục ngay tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30, khi Fahmy vừa kết thúc giờ làm và đang trên đường đến một cuộc hẹn nha khoa. Anh kể rằng cú sét khiến toàn thân tê cứng, kèm cảm giác ngứa ran dữ dội, đặc biệt ở hai bàn chân.

Chia sẻ với ABC News, Fahmy cho biết đây là trải nghiệm chưa từng có trong cuộc đời. Anh mô tả cảm giác lúc đó vô cùng khó tin và không thể diễn tả hết bằng lời.

Hình ảnh từ camera chuông cửa cho thấy người đàn ông đang đi bộ bình thường thì một tia sét bất ngờ giáng xuống. Ngay sau đó, anh mất thăng bằng và nằm bất động giữa đường, khiến tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm.

Sau khi nhận ra mình vừa gặp tai nạn kinh hoàng, Fahmy hoảng loạn kêu cứu. May mắn, một phụ nữ đang bế con ở gần đó đã phát hiện sự việc, nhanh chóng đưa anh vào nhà trú ẩn và gọi điện cho lực lượng cấp cứu 911.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Fahmy cho biết điều khiến anh sợ hãi nhất là nguy cơ bị sét đánh thêm lần nữa. Thời tiết hôm đó diễn biến rất bất thường, khiến anh không thể lường trước tai nạn có thể xảy ra ngay giữa đường phố đông người.

Fahmy được đưa đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra. Các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sức khỏe của anh, trong đó có chức năng tim mạch.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là kết quả kiểm tra y tế cho thấy Fahmy không bị bỏng hay có tổn thương ngoài da sau cú sét đánh trực tiếp. Các bác sĩ quyết định giữ anh lại bệnh viện qua đêm để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe. Sau khi không phát hiện vấn đề nghiêm trọng, anh được cho xuất viện.

Fahmy được đưa đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra. Các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sức khỏe của anh, trong đó có chức năng tim mạch.

Nhìn lại sự việc, Fahmy cho rằng việc mình sống sót không đơn thuần là may mắn.

"Tôi nghĩ đó không phải là may mắn, mà là một phước lành. Rất có thể tôi đã không có được ngày hôm nay. Nhưng nhờ ân điển, nhờ ơn Chúa, tôi mới có được ngày hôm nay", anh nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nguy cơ một người bị sét đánh trong vòng một năm là cực kỳ thấp, chưa đến 1/1 triệu. Dù vậy, khoảng 90% nạn nhân bị sét đánh vẫn có cơ hội sống sót.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa sét đánh là hiện tượng ít nguy hiểm. Tại Mỹ, những vụ tai nạn liên quan đến sét vẫn được ghi nhận, trong đó có không ít trường hợp thương vong, thậm chí tử vong trong thời gian gần đây.

Ngày 23/8, một người mẹ cùng con trai 2 tuổi thiệt mạng sau khi bị sét đánh tại Margate, Florida. Trước đó, một người cha 4 con đến từ Utah cũng tử vong sau khi bị sét đánh khi đang lái mô tô nước ở Florida.