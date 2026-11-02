Đang đi bộ, người đàn ông bất ngờ bị sét đánh tóe lửa đỏ rực

Vừa qua, một người đàn ông ở New York đã sống sót sau khi bị sét đánh trực tiếp giữa đường phố. Khoảnh khắc kinh hoàng được camera chuông cửa của một ngôi nhà gần đó ghi lại, cho thấy anh bất ngờ đổ gục xuống đất.

Theo Theo ABC News, anh Thomas Fahmy đang đi bộ trên đường tại Staten Island, New York thì bất ngờ bị sét đánh và gục xuống. Khoảnh khắc này được camera chuông cửa của một ngôi nhà gần đó ghi lại.

Vụ việc xảy ra khoảng 16h30 khi Fahmy vừa tan làm và đang trên đường đến cuộc hẹn nha khoa. Anh cho biết cú sét đánh khiến toàn thân tê cứng và ngứa ran, đặc biệt ở hai bàn chân.

"Đó thực sự là một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trong đời", Fahmy nói với ABC News, mô tả trải nghiệm là "không thể tin được".

Theo đoạn video từ camera chuông cửa gần hiện trường, Fahmy đang đi bộ thì một tia sét bất ngờ đánh xuống, khiến anh ngã gục giữa đường.

Sau sự cố, Fahmy hoảng loạn và kêu cứu. Một phụ nữ đang bế con nhìn thấy anh, đưa anh vào nhà rồi gọi 911.

"Lúc đó, tôi sợ mình sẽ bị sét đánh lần nữa", Fahmy kể lại, cho biết thời tiết hôm đó rất xấu và khó lường.

Fahmy được đưa đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra. Các bác sĩ theo dõi sát tình trạng sức khỏe của anh, trong đó có chức năng tim mạch.

Điều đáng chú ý là sau khi được kiểm tra toàn thân, Fahmy cho biết các bác sĩ không phát hiện vết bỏng nào trên cơ thể anh. Anh được giữ lại bệnh viện qua đêm để theo dõi trước khi xuất viện.

Nhìn lại sự việc, Fahmy cho rằng việc mình sống sót không đơn thuần là may mắn.

"Tôi nghĩ đó không phải là may mắn, mà là một phước lành. Rất có thể tôi đã không có được ngày hôm nay. Nhưng nhờ ân điển, nhờ ơn Chúa, tôi mới có được ngày hôm nay", anh nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), xác suất một người bị sét đánh trong một năm là dưới một phần triệu. Gần 90% người bị sét đánh sống sót.

Tuy nhiên, sét cũng gây ra nhiều trường hợp tử vong tại Mỹ trong thời gian gần đây.

Ngày 23/8, một người mẹ cùng con trai 2 tuổi thiệt mạng sau khi bị sét đánh tại Margate, Florida. Trước đó, một người cha 4 con đến từ Utah cũng tử vong sau khi bị sét đánh khi đang lái mô tô nước ở Florida.

Với Fahmy, vụ việc là trải nghiệm sinh tử mà anh khó có thể quên, đồng thời khiến anh trân trọng hơn cơ hội được tiếp tục cuộc sống.