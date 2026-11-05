Đang đi bộ, nam thanh niên bị lốp xe văng trúng đầu

Nam thanh niên 19 tuổi đang đi bộ trên đại lộ Los Leones ở Santiago, Chile thì bất ngờ bị một chiếc lốp xe đập trúng người.

Những người xung quanh vội vàng chạy đến bên cạnh nạn nhân để xem xét tình hình. May mắn thay, người này không bị thương nặng. Tuy nhiên, nam thanh niên đã bị một số vết thương ở ngực và trán.

Nam thanh niên bị lốp xe văng trúng đầu. Nguồn: ViralPress

Hai chiếc ô tô khác cũng bị trúng lốp xe lạc ở Providencia vào ngày 29/10. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và xác định được chiếc xe bị bung bánh một cách bí ẩn.

Thị trưởng Providencia Jaime Bellolio cho biết nguyên nhân bánh xe bung ra khỏi ô tô vẫn đang được điều tra.

Trong một sự cố gây sốc khác, một chiếc lốp văng khỏi xe đã va vào kính chắn gió của chiếc SUV khi đang chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc đông đúc.

Camera hành trình đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bánh xe lao đi vun vút, văng lên nắp ca-pô và làm vỡ kính chắn gió.

Tài xế đạp phanh gấp nhưng đã quá muộn. Mảnh vỡ vương vãi khắp đường cao tốc, những bức ảnh ghi lại cho thấy hiện trường tan hoang của chiếc Tesla bị hư hại nặng .