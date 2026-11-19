Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, mới đây, Trung tâm Đột quỵ của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hai trường hợp nhồi máu não diện rộng do tắc động mạch cảnh trong. Nhờ được can thiệp lấy huyết khối cơ học kịp thời, cả hai người bệnh đều phục hồi gần như hoàn toàn chỉ sau vài ngày điều trị.

Trường hợp thứ nhất là người bệnh nam, 74 tuổi, có nhiều bệnh lý nền phức tạp gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, suy thượng thận, suy thận, bệnh mạch vành đã đặt stent và bệnh gút.

Khoảng 8h ngày 4/11, khi đang đi bộ, người bệnh đột ngột xuất hiện nói khó, méo miệng, liệt nửa người trái và ngã khuỵ.

Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế gần nhất, chụp cắt lớp vi tính sọ não và được điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, tình trạng không được cải thiện, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI) 3.0 phát hiện nhồi máu não diện rộng bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong phải. Trước tình trạng tổn thương mạch máu lớn, người bệnh được chỉ định can thiệp lấy huyết khối cơ học.

Sau can thiệp 2 ngày, tình trạng liệt của người bệnh đã cải thiện rõ rệt, có thể ngồi dậy và đi lại với sự hỗ trợ của dụng cụ.

Bác sĩ Hồ Anh Dũng thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Đến ngày thứ 9 sau can thiệp, người bệnh đã tự đi lại hoàn toàn, gần như không còn di chứng liệt. Đây là kết quả đáng ghi nhận ở người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền phối hợp.

Trường hợp còn lại là người bệnh nam, 50 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và rung nhĩ, đang được theo dõi điều trị tại một bệnh viện đa khoa tư nhân.

Khoảng 8h ngày 8/11, người bệnh đột ngột xuất hiện nói khó, liệt nửa người trái. Sau khi chụp cộng hưởng từ sọ não, người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để được thăm khám và điều trị chuyên sâu.

Tại đây, căn cứ vào kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não đã được chụp tại bệnh viện đa khoa tư nhân, kết hợp với kết quả thăm khám và các cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được chẩn đoán nhồi máu não bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong phải / Suy tim – Gút và được chỉ định can thiệp lấy huyết khối mạch não bằng dụng cụ cơ học.

Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, tình trạng liệt cải thiện rõ rệt. Sau 2 ngày, người bệnh đã có thể đi lại; đến ngày thứ 3, các triệu chứng liệt được ghi nhận cải thiện hoàn toàn.

Bác sĩ Hồ Anh Dũng, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích Thần kinh – Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ cho biết, đột quỵ thường xuất hiện đột ngột với các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân một bên, nói khó, nói ngọng, mất khả năng diễn đạt hoặc hiểu lời nói.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người nhà cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ gần nhất. Tuyệt đối không tự ý cho người bệnh uống thuốc, ăn uống hoặc chờ đợi các triệu chứng tự thuyên giảm.

Đặc biệt, trong những ngày thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, người cao tuổi và người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường cần chú ý giữ ấm cơ thể, kiểm soát tốt bệnh nền và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Minh Hoa (t/h)