Đang đề xuất giải pháp gỡ khó khăn về xuất hóa đơn khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử

Trong kiến nghị mới đây gửi đến Cục Thuế thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, một người nộp thuế đã đề nghị tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trong đó, người nộp thuế kiến nghị cơ quan Thuế miễn cho nhóm bán thương mại điện tử có chức năng thanh toán không phải xuất hóa đơn đã được quản lý về doanh thu. Có thể trước mắt giãn thời gian phải xuất hóa đơn hết năm 2026 để cùng xem xét và đánh giá hiệu quả.

Nhiều hộ kinh doanh gặp vướng mắc khi xuất hóa đơn trên sàn thương mại điện tử

Trả lời, Cục Thuế dẫn quy định hiện hành tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các Nghị định hướng dẫn, cho biết, pháp luật quản lý thuế hiện hành đang quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng thì thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Tuy nhiên, Cục Thuế cũng thừa nhận, cơ quan này nhận được phản ánh vướng mắc về việc xuất hóa đơn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và đang nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải pháp phù hợp.

Trong khi pháp luật chưa được sửa đổi, cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành.

Ngoài ra, người nộp thuế còn kiến nghị cho phép hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhóm 3, nhóm 4 (doanh thu trên 3 tỷ đồng) được phép lựa chọn phương pháp tính thuế và nộp thuế theo doanh thu nhân thuế suất. Việc này cũng góp phần làm giảm công tác quyết toán cho cả cơ quan thuế.

“Việc phải tính thuế trên lợi nhuận là phức tạp với đa số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và gây khó khăn cho cơ quan thuế duyệt hồ sơ quyết toán nếu không đầy đủ chứng từ” – người nộp thuế nêu.

Về vấn đề này, Cục Thuế cho biết, Theo quy định của pháp luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 03 tỷ đồng phải áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất. Tuy nhiên, cơ quan Thuế cũng cho biết, Bộ Tài chính đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định này.