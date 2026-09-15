Đang đánh cá gần bờ, người đàn ông không may bị sét đánh tử vong

Ngày 15/9, UBND xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân bị sét đánh tử vong khi đang đánh cá trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, anh N.V.T (SN 1985, trú tại thôn Nhân Trạch, xã Nam Trạch) cùng một thuyền viên đang đánh cá gần bờ thì bất ngờ bị sét đánh.

Hậu quả, anh T tử vong. Thuyền viên đi cùng sau đó điều khiển thuyền vào bờ và thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.