Đang đánh bắt cá, ngư dân phát hiện 'cảnh tượng lạ': Không ai hiểu vì sao sinh vật này lại xuất hiện giữa biển

Sự việc xảy ra tại vịnh Boston, ngoài khơi thành phố Port Lincoln, bang Nam Australia. Jake Murray cùng các thành viên trong đoàn đang câu cá thì thuyền trưởng Ryan Smith thông báo có thể vừa nhìn thấy 1 con kangaroo dưới nước.

Ban đầu, những người trên thuyền không tin vào điều thuyền trưởng vừa nói. Cả đoàn sau đó quyết định quay lại kiểm tra và bất ngờ phát hiện 1 con kangaroo thực sự đang bơi giữa biển.

Murray ước tính vị trí của con vật cách bờ khoảng 3 km. Quan sát thấy kangaroo đã mệt và có dấu hiệu kiệt sức, nhóm ngư dân thống nhất tiếp cận để giải cứu.

Họ mở cánh cửa chuyên dụng ở mạn thuyền rồi hạ xuống gần mặt nước. Khi con vật bơi tới, các thành viên vòng tay qua 2 chân trước và từ từ kéo nó lên boong an toàn.

Nhóm ngư dân đã giải cứu con kangaroo đang bơi giữa biển. Ảnh: Jake Murray/ABC News

Murray là thợ lặn kiêm nông dân, thường xuyên tiếp xúc với động vật hoang dã nhưng chưa từng gặp trường hợp kangaroo xuất hiện giữa biển như vậy.

Sau khi đưa con vật lên thuyền, anh ôm lấy nó để giúp bình tĩnh. Murray đồng thời phải giữ và kiểm soát đôi chân sau rất khỏe của kangaroo nhằm tránh nguy cơ bị con vật đạp trúng trong lúc hoảng sợ.

Theo lời Murray, kangaroo dường như đã ở dưới nước khá lâu. Toàn thân con vật ướt sũng, biểu hiện mệt mỏi rõ rệt sau quãng thời gian liên tục bơi ngoài biển.

Khi nhận thấy mình đã an toàn, kangaroo nằm yên trong vòng tay Murray. Con vật thậm chí có vẻ tranh thủ chợp mắt để phục hồi sức lực trong lúc chiếc thuyền di chuyển trở lại đất liền.

Miguel Villarroel, thợ lặn đến từ quần đảo Galapagos và cũng là thành viên trong đoàn, cho biết dù đã sống tại Australia 1 thời gian, đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy kangaroo.

Nhóm ngư dân không xác định được nguyên nhân khiến con vật xuất hiện ở vị trí cách xa bờ. Murray cho rằng kangaroo có thể bị thủy triều cuốn ra biển hoặc tự xuống nước rồi gặp khó khăn trong quá trình bơi.

Sau khi thuyền trở lại bờ, kangaroo được đưa xuống bãi biển. Con vật nằm nghỉ tại đây 1 lúc để lấy lại sức trước khi tự đứng dậy và rời đi.