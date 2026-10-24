Dâng Đảng niềm tin son sắt

Qua âm nhạc, những chủ trương, thành quả và khát vọng phát triển được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật, góp phần kết nối ý Đảng với lòng dân, bồi đắp niềm tin, khơi dậy tình yêu quê hương và trách nhiệm trước chặng đường phát triển mới.

Khơi nguồn từ truyền thống hào hùng, tác phẩm “Đảng là niềm tin ngời sáng” của nhạc sĩ Đăng Quang mở ra một không gian nghệ thuật trang nghiêm nhưng tràn đầy hơi thở mùa xuân. Ngay từ những nhịp điệu vui tươi, rộn ràng, bài hát đưa người nghe ngược dòng thời gian trở về với cội nguồn cách mạng. Hình ảnh “từ mùa xuân cách mạng bừng lên” kết hợp cùng “ánh sao vàng soi lối dẫn đường” gợi nhắc về những năm tháng gian khổ nhưng vinh quang của dân tộc.

Nhạc sĩ Đăng Quang khéo léo khắc họa chặng đường lịch sử kiên cường của dân tộc: “Vượt qua ngàn phong ba bão tố, giữ non sông trọn nghĩa vẹn tình”. Qua lăng kính của nghệ thuật âm nhạc, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại dường như được thu hẹp lại. Từ “chiến khu rừng sâu năm ấy” cho đến “hôm nay rạng rỡ niềm tin”, đất nước đã vươn mình đổi mới trong sự đồng lòng hướng về Đảng.

Bên cạnh âm hưởng hào hùng và truyền thống, bức tranh âm nhạc của Chi hội còn được tô điểm bởi những nét chấm phá mang đậm hơi thở đương đại, gắn liền với sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương qua ca khúc “Lào Cai kỷ nguyên mới” của tác giả Mạnh Tín. Tác phẩm mang nhịp điệu tươi vui, phác họa vẻ đẹp của miền biên cương Tổ quốc mang theo hồn thiêng sông núi ngàn năm.

Tác giả đã khéo léo lồng ghép những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc như “điệu xòe theo nhịp bước chân”, “câu Then còn in trong lời hát” với những địa danh mang đậm dấu ấn tâm linh và lịch sử như “hồ Thác Bà soi mây trời bóng núi”, “đỉnh Phan Xi Păng bồng bềnh trong mây”.

Bài hát còn mở ra tầm nhìn về một Lào Cai đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới: “Đường thênh thang rộng lớn dập dìu du khách xuôi ngược”, từ “uy linh thượng ngàn mẫu Đông Cuông”, “vọng vang linh thiêng thần vệ quốc Bảo Hà” cho đến “bậc thang Mù Cang Chải nơi nối trời với đất”.

Sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa hào khí cha ông và sức mạnh thời đại khi hợp nhất được thể hiện trong câu hát: “Lào Cai hôm nay cùng chung sức một lòng, ánh sáng của Đảng dẫn lối”. Tác phẩm như khúc ca khải hoàn về một vùng đất đang đổi mới, phát triển và bay cao trên đôi cánh của khát vọng thịnh vượng.

Cùng tô điểm thêm cho bức tranh âm nhạc đa sắc màu ấy là chiều sâu văn hóa và tình nghĩa thủy chung trong ca khúc “Đảng đưa ta về trọn vẹn” của nhạc sĩ Hoàng Ngọc Chấn. Mang đậm âm hưởng dân ca Thái, Tày với nhịp điệu chậm rãi, tác phẩm mở đầu bằng những tiếng luyến láy da diết, gợi nhắc không gian núi rừng sâu thẳm nhưng ấm áp nghĩa tình.

Hình ảnh “Kính dâng lên Đảng đoá hoa hái chắt chiu từ trong gian khổ, đi suốt cuộc đời trường chinh bao thắng lợi” chứa đựng biết bao sự biết ơn vô hạn đối với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Nhạc sĩ Hoàng Ngọc Chấn đã tái hiện lại chặng đường lịch sử gian nan của đất nước bằng những hình ảnh thơ mộng nhưng đầy sức nặng: “Đất nước phong ba đã hóa anh hùng, rũ sạch bùn đen, cuộc đời vùng lên”. Bài hát khép lại trong ánh hào quang rực rỡ của mặt trời và chân lý, khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

Những sáng tác về Đảng của các nhạc sĩ có cách thể hiện và sắc thái nghệ thuật riêng, song cùng hội tụ ở tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin son sắt với Đảng. Nhạc sĩ Đăng Quang tạo dấu ấn bằng âm hưởng trang nghiêm, hào sảng, gợi chiều sâu truyền thống cách mạng; nhạc sĩ Mạnh Tín lựa chọn nhịp điệu trẻ trung, giàu năng lượng, thể hiện khát vọng vươn lên trong thời kỳ hội nhập; còn nhạc sĩ Hoàng Ngọc Chấn nghiêng về những giai điệu lắng sâu, thấm đẫm sắc màu văn hóa và nghĩa tình vùng cao. Mỗi cách tiếp cận góp thêm một sắc thái cho dòng chảy âm nhạc địa phương, đồng thời cho thấy sức sáng tạo, bản lĩnh và tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong việc đưa đề tài cách mạng đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Son sắt một niềm tin dâng Đảng, các thế hệ văn nghệ sĩ tỉnh nhà sẽ tiếp tục miệt mài lao động nghệ thuật, sáng tạo ra nhiều hơn nữa những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần làm cho đời sống âm nhạc thêm phong phú, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang, vinh quang của Đảng.