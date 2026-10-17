Đảng dẫn đường - Ðồng Nai bứt phá (Bài cuối)

BÀI CUỐI:

BỨT PHÁ BẮT ĐẦU TỪ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Tầm nhìn phát triển đã được mở ra, bộ máy đã được sắp xếp, thẩm quyền đang được phân cấp mạnh hơn. Nhưng từ tầm nhìn đến kết quả vẫn còn một khâu quyết định: đội ngũ cán bộ. Bởi suy cho cùng, chủ trương đúng đến đâu cũng phải được những con người cụ thể tổ chức thực hiện và chuyển hóa thành kết quả trong thực tiễn.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Mi chỉ đạo tại buổi khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động của HĐND xã Nam Cát Tiên, ngày 22-5-2026. Ảnh: Tố Tâm

Yêu cầu đó cũng được đặt rất rõ trong kết luận tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương ngày 26-8-2026 về xây dựng nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nền tảng; phương thức lãnh đạo, cầm quyền là cơ chế; tổ chức bộ máy là cấu trúc; cán bộ là nhân tố quyết định.

Ði trước bằng tư duy

Đảng bộ thành phố đã nhận thức sâu sắc những nội dung này và đặt trong yêu cầu tăng tốc phát triển của địa phương. Vấn đề không chỉ là có chủ trương đúng hay cơ chế mở mà còn phải có đội ngũ đủ tầm để nhận thức, đủ năng lực để tổ chức thực hiện, đủ bản lĩnh để quyết và đủ trách nhiệm để đi đến cùng.

Không gian phát triển đã mở rộng, động lực tăng trưởng đang thay đổi, những vấn đề mới ngày càng mang tính liên ngành, liên vùng. Trong bối cảnh ấy, tư duy cục bộ sẽ làm hẹp không gian phát triển; tư duy nhiệm kỳ sẽ làm ngắn tầm nhìn; cách làm “việc đến đâu xử lý đến đó” sẽ khiến bộ máy luôn đi sau thực tiễn.

Đi trước bằng tư duy là biết đặt một công việc cụ thể trong mục tiêu lớn hơn. Một hồ sơ đầu tư không chỉ là một tập giấy cần xử lý; phía sau đó có thể là một dự án, một dòng vốn, việc làm và cơ hội phát triển. Một tuyến đường không chỉ là một công trình giao thông; nó có thể mở ra cả một không gian đô thị và chuỗi giá trị mới cho mỗi địa phương, còn có thể đóng góp cho vùng và cả nước.

Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới cũng gắn bản lĩnh, tư duy đổi mới với khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, hành động vì lợi ích chung và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới tư duy vì thế phải đi cùng đổi mới phương pháp và lề lối làm việc: từ thụ động chờ việc sang chủ động giải quyết việc; từ xử lý sự vụ sang tư duy kiến tạo; từ nhìn phần việc của mình sang nhìn mục tiêu phát triển chung.

Tầm nhìn đã đi xa mà tư duy cán bộ vẫn đứng lại thì có thể chính cán bộ sẽ trở thành điểm nghẽn.

Khẳng định bằng năng lực và trách nhiệm

Tư duy đúng chỉ có giá trị khi biến thành năng lực hành động. Cán bộ không thể chỉ giỏi nhận diện khó khăn. Giá trị của cán bộ phải được thể hiện ở khả năng nhìn ra vấn đề, tìm được cách tháo gỡ, lựa chọn được phương án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trong bối cảnh Đồng Nai bước vào một không gian phát triển mới, yêu cầu đối với năng lực cán bộ cũng thay đổi. Không chỉ cần hiểu lĩnh vực mình phụ trách, cán bộ còn phải có khả năng xử lý những vấn đề liên ngành, liên vùng; biết sử dụng dữ liệu, công nghệ và các công cụ quản trị hiện đại; có năng lực phối hợp, thuyết phục và tổ chức thực hiện; đủ bản lĩnh để ra quyết định trước những vấn đề mới, khó, phức tạp. Đảng bộ, lãnh đạo thành phố đã nhìn thấy và luôn rất quan tâm đến vấn đề này.

Chính trong kết luận ngày 26-8-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ: Một bộ phận cán bộ còn hạn chế về năng lực dự báo, tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tổ chức thực hiện; đồng thời vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Đó không phải chuyện nhỏ trong một giai đoạn cần tốc độ. Một cán bộ chậm quyết có thể làm chậm một hồ sơ. Một người đứng đầu thiếu quyết liệt có thể làm chậm cả đơn vị. Tâm lý sợ trách nhiệm nếu lan rộng có thể trở thành lực cản của bộ máy.

Bởi vậy, “không sai” không thể là đích đến cao nhất của công vụ. Không sai nhưng không quyết; không vi phạm nhưng để việc tồn; giữ được sự an toàn cho mình nhưng để cơ hội phát triển trôi qua - đó không thể là chuẩn mực của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Cũng trong kết luận nêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cấp chiến lược có tầm nhìn xa, người đứng đầu phải quyết đúng, cán bộ cơ sở phải làm đến nơi, đến chốn; tất cả phải được kiểm nghiệm bằng sản phẩm, kết quả, hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của nhân dân.

Sàng lọc bằng kết quả

Đồng Nai đang đứng trước thời cơ phát triển rất lớn, nhưng thời cơ chỉ có thể chuyển hóa thành sức bật khi được hiện thực hóa bằng những quyết sách đúng và một đội ngũ cán bộ đủ năng lực tổ chức thực hiện. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Vì vậy, yêu cầu hiện nay không chỉ là bố trí đủ cán bộ cho từng vị trí, mà quan trọng hơn là chọn đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Khi mỗi cán bộ thực sự làm tốt phần việc của mình và cả hệ thống cùng vận hành theo kết quả, sức mạnh lãnh đạo của Đảng sẽ được thể hiện sinh động nhất trong thực tiễn phát triển của Đồng Nai.

Công tác cán bộ cần chuyển mạnh từ đánh giá nặng về quá trình, hồ sơ và mức độ hoàn thành thủ tục sang đánh giá bằng sản phẩm, chất lượng và hiệu quả thực tế. Qua kết quả công việc phải nhận diện được người thực sự làm được việc, người cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và người không còn đáp ứng yêu cầu của vị trí đang đảm nhiệm. Đây không phải là tạo thêm một bảng điểm cho cán bộ, mà là làm rõ căn cứ cho việc sử dụng, bố trí và sàng lọc đội ngũ.

Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu lấy “sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp” làm thước đo kết quả; đồng thời khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặt trong thực tiễn Đồng Nai, điều đó đòi hỏi mỗi nhiệm vụ được giao phải gắn với trách nhiệm cá nhân, thời hạn thực hiện và sản phẩm cụ thể.

Đánh giá bằng kết quả phải trả lời được những câu hỏi rất thực chất: ai hoàn thành tốt nhiệm vụ; ai có khả năng giải quyết việc khó; ai cần được trao thêm cơ hội; ai cần tiếp tục bồi dưỡng; và ai không còn phù hợp với vị trí đang đảm nhiệm. Khi kết quả công việc trở thành căn cứ trực tiếp cho sử dụng cán bộ, đánh giá mới thực sự tác động trở lại vào thái độ, trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7-2-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả thì phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc. Yêu cầu đó đặt công tác cán bộ trở về đúng nguyên tắc: giao việc phải gắn với kiểm tra; đánh giá phải gắn với sử dụng; kết quả phải là căn cứ để đào tạo, trọng dụng, bố trí lại hoặc thay thế cán bộ.

Sàng lọc bằng kết quả cũng phải đi cùng cơ chế bảo vệ và khuyến khích người làm được việc. Người chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm cần được tạo điều kiện phát huy; người trì trệ, né tránh, kéo dài công việc phải được xem xét, bố trí lại kịp thời. Khi làm tốt được ghi nhận, làm không đạt yêu cầu phải chịu trách nhiệm, công tác cán bộ mới thực sự tạo ra động lực để cả bộ máy hành động vì kết quả phát triển của Đồng Nai.

Đi trước bằng tư duy, khẳng định bằng năng lực và trách nhiệm, sàng lọc bằng kết quả. Đó là 3 yêu cầu gắn bó với nhau trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Đồng Nai. Những chủ trương gần đây của Đảng về đổi mới công tác cán bộ, khuyến khích và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm; đồng thời đánh giá, bố trí cán bộ trên cơ sở sản phẩm và hiệu quả công việc, cho thấy một định hướng ngày càng rõ: công tác cán bộ phải hướng mạnh vào thực chất, lấy kết quả phục vụ sự phát triển và phục vụ nhân dân làm căn cứ kiểm chứng.

Với Đồng Nai, yêu cầu ấy phải được chuyển thành trách nhiệm cụ thể của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên. Tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã nêu cao quyết tâm, khơi dậy khát vọng phát triển bứt phá, văn minh, hiện đại, cộng với không gian và cơ hội mới đang mở ra trong kỷ nguyên mới; phần việc còn lại là biến chủ trương thành hành động, biến trách nhiệm thành sản phẩm và biến thời cơ thành kết quả phát triển có thể nhìn thấy, đo đếm và được nhân dân, doanh nghiệp cảm nhận, đồng hành, ủng hộ.