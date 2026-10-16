Đảng dẫn đường - Đồng Nai bứt phá (Bài 2)

BÀI 2

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO,

BIẾN TẦM NHÌN THÀNH HÀNH ĐỘNG

Nghị quyết không tự đi vào cuộc sống. Giữa chủ trương và kết quả luôn có một khâu đặc biệt quan trọng: tổ chức thực hiện. Ở đó, vai trò của cấp ủy Đảng không chỉ thể hiện ở việc xác định đúng chủ trương, mà còn ở khả năng tổ chức để chủ trương ấy trở thành hành động và tạo ra kết quả cụ thể.

Với Đồng Nai, yêu cầu này càng rõ khi thành phố đồng thời bước vào một không gian phát triển mới và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy thay đổi, thẩm quyền thay đổi, quan hệ giữa các cấp cũng thay đổi. Phương thức lãnh đạo vì thế không thể đứng yên.

Từ trung tâm lãnh đạo đến trung tâm hành động

Bộ máy càng tinh gọn, phân cấp càng mạnh thì năng lực lãnh đạo của cấp ủy càng phải được thể hiện rõ. Rõ không có nghĩa là làm thay chính quyền. Cấp ủy phải tập trung vào những công việc thuộc về bản chất của lãnh đạo: nhìn đúng vấn đề, chọn đúng việc trọng tâm, tổ chức đúng lực lượng, phân định rõ trách nhiệm và kiểm tra đến cùng.

Các đại biểu tại điểm cầu xã Phú Riềng tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 3-9. Ảnh tư liệu

Tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ ngày 26-8-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phân cấp đến đâu, kiểm soát đến đó; quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Đồng thời, cấp trên không làm thay việc đã phân cấp, phân quyền nhưng phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và cảnh báo rủi ro.

Đó cũng là ranh giới giữa phân cấp thực chất và phân cấp hình thức: giao quyền nhưng không buông lãnh đạo; tăng tính chủ động nhưng không để trách nhiệm bị hòa tan; cấp trên không làm thay việc đã giao nhưng phải theo dõi, kiểm tra và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” đã chỉ rõ; đồng thời cũng đặt yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền và phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đổi mới phương thức lãnh đạo vì thế không phải tăng thêm một tầng chỉ đạo. Điều phải nâng lên là chất lượng của sự lãnh đạo.

Không thể chỉ dừng ở “đã quán triệt”, “đã phân công”, “đã có kế hoạch”. Câu hỏi phải đi xa hơn: Việc đã chuyển động chưa? Nút thắt đã tháo gỡ chưa? Trách nhiệm đã rõ chưa và kết quả ở đâu?

Cụ thể hóa nghị quyết thành công việc, trách nhiệm

Một nghị quyết chứa đựng chủ trương, quyết sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi những định hướng lớn được cụ thể hóa thành công việc, trách nhiệm, thời hạn và kết quả.

Tinh thần xuyên suốt đã được khẳng định: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả” vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một quy trình quản lý. Mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành và có sản phẩm cuối cùng. Đó là cách đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Một cấp ủy mạnh không thể được đo bằng số cuộc họp hay số văn bản đã ban hành. Sức lãnh đạo phải thể hiện ở khả năng chọn đúng việc trọng tâm, nhận diện đúng điểm nghẽn và tổ chức giải quyết đến cùng.

Những nhiệm vụ khó, những vấn đề tồn đọng không thể chỉ được nêu chung chung. Phải gọi đúng tên vấn đề, xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm và theo dõi đến khi tạo ra chuyển biến

Như vậy, “tăng cường lãnh đạo” không thể là một khẩu hiệu. Nó phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: Việc gì cần tập trung? ai chịu trách nhiệm? bao giờ hoàn thành và kết quả cuối cùng là gì?

Theo việc đến cùng, đo bằng kết quả

Giao việc rõ mà không kiểm tra thì vẫn có thể chậm. Phân công đúng mà không theo đến cùng thì trách nhiệm vẫn có thể bị hòa tan. Bởi vậy, kiểm tra, giám sát phải đi ngay trong quá trình thực hiện. Tiến độ phải được theo dõi thường xuyên; việc chậm phải được cảnh báo sớm; trách nhiệm người đứng đầu phải gắn với kết quả; dữ liệu phải giúp nhận diện kịp thời nơi nào đang tắc, việc nào đang chậm.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7-2-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu; người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc.

Với cấp ủy, điều đó có nghĩa là không thể chờ đến cuối năm mới biết một nhiệm vụ không hoàn thành. Không thể để một điểm nghẽn tồn tại quá lâu rồi mới đi tìm nguyên nhân. Càng không thể để một công việc đi qua nhiều khâu nhưng cuối cùng không rõ ai chịu trách nhiệm.

Năng lực của cấp ủy không chỉ nằm ở việc đề ra đúng chủ trương, mà còn ở khả năng chọn đúng việc, giao đúng người, theo đến cùng và biến điều đã nói thành điều đã làm.

Ở một địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án hạ tầng lớn và nhu cầu giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp ngày càng cao như Đồng Nai, giá trị của đổi mới phương thức lãnh đạo phải được thể hiện rất cụ thể: thủ tục có nhanh hơn không? dự án có được tháo gỡ kịp thời không? điểm nghẽn có được xử lý không? trách nhiệm có rõ hơn không?

Người dân không quan tâm cấp ủy đã họp bao nhiêu cuộc. Họ quan tâm công việc của mình có được giải quyết nhanh hơn không.

Doanh nghiệp không đo hiệu quả bộ máy bằng số văn bản. Họ nhìn vào một dự án được tháo gỡ nhanh hay chậm, một thủ tục được xử lý thông suốt hay vẫn phải đi qua nhiều cửa.

Bởi vậy, sản phẩm, hiệu quả và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải trở thành những thước đo quan trọng, đưa năng lực lãnh đạo trở về đúng nơi nó phải được kiểm chứng: thực tiễn.

Tiến sĩ Tạ Văn Soát - Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương - Tiến sĩ Hoàng Ngọc Sơn