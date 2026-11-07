Đảng Dân chủ tìm cách thay đổi chính sách AI và thuế quan của ông Trump

Ngày 6/11, Thủ tướng Canada Mark Carney lên tiếng hoan nghênh nỗ lực của các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ trong việc bãi bỏ các mức thuế quan áp lên hàng hóa Canada. Phát biểu tại thành phố Winnipeg, Thủ tướng Carney khẳng định Canada ủng hộ các nỗ lực khôi phục thương mại tự do và sẽ tiếp tục đàm phán với phía Mỹ để đạt thỏa thuận song phương.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden, người dự kiến đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, đã đưa việc xem xét lại các mức thuế áp đặt lên hàng hóa Canada vào danh sách ưu tiên. Căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng sau khi Mỹ áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Canada và đưa ra cảnh báo đánh thuế đối với ô tô nhập khẩu từ tháng 1/2027.

Cùng ngày, phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ cho biết đang chuẩn bị đệ trình nhiều dự luật nhằm tăng cường quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động của các trung tâm dữ liệu khi chính thức tiếp quản quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1 tới.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, người dự kiến trở thành Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, xác nhận các dự luật mới sẽ tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ tăng giá điện từ các trung tâm dữ liệu, quy định kiểm định an toàn độc lập đối với các hệ thống AI tiên tiến và làm rõ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp công nghệ.

Ngày 6/11, viết trên mạng xã hội TruthSocial, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông cam kết thúc đẩy mạnh mẽ ngành trí tuệ nhân tạo, đồng thời mô tả công nghệ này là “cơ hội vàng” mang lại sự phát triển kinh tế cho các tiểu bang. Ông Trump khẳng định việc làm chậm tiến trình phát triển AI sẽ ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh công nghệ của Mỹ trên trường quốc tế.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra nhằm phản đối kế hoạch của phe Dân chủ tại Quốc hội khóa mới về việc đệ trình hàng loạt dự luật thắt chặt kiểm soát AI và các trung tâm dữ liệu.

Theo Reuter, đảng Dân chủ chưa chắc có thể thực hiện cam kết của mình. Ông Trump vẫn có quyền phủ quyết các dự luật nhằm bãi bỏ thuế quan; Quốc hội mới cần sự ủng hộ đáng kể từ các nghị sĩ Cộng hòa để vượt qua quyền phủ quyết này.