Đảng Dân chủ thúc đẩy kiểm soát ngành AI đầu năm 2027

Ba hướng ưu tiên gồm bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ hóa đơn điện tăng do nhu cầu năng lượng của trung tâm dữ liệu; kiểm định độc lập các mô hình AI tiên tiến; và làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp khi sản phẩm gây thiệt hại.

Logo của tập đoàn công nghệ Anthropic. Ảnh: Reuters

Kế hoạch dự kiến được thúc đẩy khi đảng này nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1-2027.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát, chính sách chủ yếu tập trung thúc đẩy phát triển AI. Tuy nhiên, nhu cầu điện ngày càng lớn của các trung tâm dữ liệu đang làm dấy lên lo ngại về chi phí sinh hoạt và tác động tới cộng đồng địa phương.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần phản đối các quy định bắt buộc đối với ngành AI. Ngày 6-11, ông Trump tuyên bố sẽ hợp tác với những bang muốn làm giàu nhờ phát triển lĩnh vực này, nhưng không nêu chi tiết chính sách.

Khi kiểm soát các ủy ban của Quốc hội, đảng Dân chủ có thêm công cụ thúc đẩy dự luật, tổ chức điều trần và yêu cầu doanh nghiệp giải trình. Hạ nghị sĩ Greg Casar, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ cấp tiến tại Hạ viện, cho rằng lãnh đạo các công ty AI cần ra điều trần dưới lời tuyên thệ.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, người được kỳ vọng trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, xác định bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ giá điện tăng là ưu tiên.

Hạ nghị sĩ Lori Trahan đề xuất kiểm định độc lập các mô hình AI hàng đầu và làm rõ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Hạ nghị sĩ Zoe Lofgren cũng ủng hộ xây dựng quy định nhằm kiểm soát rủi ro, đồng thời duy trì đổi mới công nghệ.

Thăm dò của Reuters hồi tháng 10 cho thấy phần lớn cử tri Mỹ cho rằng chính quyền Trump và Quốc hội chưa quan tâm đúng mức đến rủi ro từ AI.

Chuyên gia Ed Mills thuộc Raymond James nhận định khả năng Quốc hội thông qua luật quản lý AI cao hơn dự đoán. Đảng Dân chủ có thể đưa các quy định vào những dự luật ngân sách hoặc văn bản cần thông qua định kỳ.

Đảng này cũng muốn tăng cường giám sát đối với các tập đoàn công nghệ như OpenAI, Anthropic, Meta, Google và SpaceX. Hồi tháng 10, một số lãnh đạo ủy ban Hạ viện đã yêu cầu các công ty cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm an ninh và những trường hợp công cụ AI hành động ngoài dự kiến của nhà phát triển.

Triển vọng siết quản lý đã gây sức ép lên cổ phiếu công nghệ, do lo ngại các quy định mới có thể làm chậm phát triển AI và gia tăng chi phí đầu tư. Theo dữ liệu, sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq đã mất tới 2,5 nghìn tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 5-11.