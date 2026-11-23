AP đưa tin, tính đến ngày 22/11, Đảng Dân chủ Mỹ đã giành được tổng cộng 258 ghế tại Hạ viện, thế đa số lớn nhất của Đảng này tại Hạ viện Mỹ kể từ năm 1992.

Kết quả này được xác nhận hôm 22/11 sau khi ứng viên của Đảng Dân chủ Chuck Hubbard đánh bại Hạ nghị sĩ Virginia Foxx của Đảng Cộng hòa tại Bắc Carolina.

Trong ảnh, những người ủng hộ ứng viên Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Nam Carolina Annie Andrews vui mừng khi theo dõi kết quả bầu cử tại Charleston, Nam Carolina, hôm 3/11/2026. Ảnh: AP/Mic Smith.

Như vậy, Đảng Dân chủ đã giành thêm ít nhất 44 ghế so với trước bầu cử, vượt mức tăng 40 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Được biết, hiện còn 4 cuộc đua vào Hạ viện Mỹ chưa có kết quả cuối cùng.

Đảng Cộng hòa sẽ nắm giữ ít nhất 173 ghế tại Hạ viện Mỹ.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã giành được đa số 56 ghế trong tổng số 100 ghế.

Quốc hội Mỹ khóa mới dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/1/2027.

Hôm 18/11, Đảng Dân chủ đã chính thức đề cử ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, cho ghế Chủ tịch Hạ viện trong nhiệm kỳ Quốc hội mới. Ông Hakeem Jeffries đang đứng trước cơ hội trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ da màu đầu tiên.

Trong khuôn khổ chương trình nghị sự 100 ngày, Đảng Dân chủ dự kiến sẽ tổ chức các cuộc bỏ phiếu nhằm đảo ngược những biện pháp cắt giảm chương trình bảo hiểm y tế Medicaid, và khôi phục các khoản trợ cấp thuế nhằm giảm chi phí các gói bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA).

Đảng Dân chủ cũng cam kết sẽ sử dụng quyền triệu tập của Quốc hội và tiến hành các cuộc điều tra,...