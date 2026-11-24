Truyền thông Mỹ đưa tin, ứng cử viên đảng Dân chủ Chuck Hubbard, ngày 22-11 (theo giờ địa phương) đã giành chiến thắng tại một đơn vị bầu cử ở bang Bắc Carolina trước bà Virginia Foxx, Nghị sĩ Cộng hòa lâu năm và là Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện. Kết quả này giúp đảng Dân chủ chiếm ít nhất 258 trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện, vượt mức 257 ghế đảng này giành được năm 2008. Đảng Cộng hòa đã giành 173 ghế. Hiện còn 4 cuộc đua chưa ngã ngũ.

Quảng cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 2 khóa Quốc hội vừa qua, chỉ vài nghị sĩ đảng Cộng hòa bất đồng cũng có thể khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phải thay đổi kế hoạch biểu quyết. Với thế đa số rộng hơn, ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện và là ứng viên của đảng cho chức Chủ tịch Hạ viện khóa tới, có thể đưa các dự luật ưu tiên ra biểu quyết dù một số nghị sĩ trong đảng phản đối. Ông Hakeem Jeffries cũng có thêm dư địa để chấp nhận những sửa đổi giúp dự luật dễ được Thượng viện thông qua mà vẫn giữ đủ phiếu ở Hạ viện.

Khi Quốc hội khóa mới bắt đầu làm việc vào tháng 1-2027, lãnh đạo đảng Dân chủ dự kiến ưu tiên những đề xuất liên quan đến chi phí sinh hoạt, mối lo được cử tri nhiều lần nêu trong các cuộc thăm dò do Reuters dẫn lại.

Trong chương trình 100 ngày đầu, lãnh đạo đảng Dân chủ còn dự kiến đề xuất khôi phục các khoản chi đã bị cắt giảm đối với Medicaid (chương trình bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp) và chương trình trợ cấp mua thực phẩm. Hai đề xuất này có thể tập hợp được sự ủng hộ của cả các nghị sĩ ôn hòa lẫn những người muốn đẩy mạnh cải cách. Một số nghị sĩ cấp tiến còn muốn nâng lương tối thiểu liên bang lên mức 20-25USD/giờ, so với mức 7,25USD được giữ từ năm 2009...

Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ bang New York Chuck Schumer, người đã lãnh đạo phe Dân chủ tại cơ quan này suốt một thập niên, đang tranh cử để tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo. Người thách thức ông là Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của bang Maryland, người từng phụ trách vận động bầu cử cho đảng Dân chủ ở cả hai viện. Trước cuộc bỏ phiếu nội bộ dự kiến diễn ra ngày 1-12, ông Chris Van Hollen kêu gọi trao thêm tiếng nói cho các nghị sĩ mới và theo đuổi một chương trình tham vọng hơn sau khi đảng Dân chủ giành thêm 9 ghế Thượng viện.

Với 56 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện, phe Dân chủ vẫn cần thêm 4 phiếu để đạt ngưỡng 60 phiếu thường cần nhằm kết thúc tranh luận và đưa phần lớn dự luật ra biểu quyết. Một dự luật khôi phục hỗ trợ y tế có thể thông qua tại Hạ viện bằng phiếu của riêng phe Dân chủ, rồi phải điều chỉnh phạm vi hoặc mức chi để thu hút đủ phiếu của phe Cộng hòa tại Thượng viện. Những nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa từng ủng hộ cắt giảm chi tiêu và sắp phải tranh cử lại cũng sẽ phải tính đến phản ứng của cử tri trước vấn đề chi phí bảo hiểm và giá thực phẩm.

Ngay cả khi một dự luật được cả lưỡng viện thông qua, Tổng thống Donald Trump vẫn có thể phủ quyết. Để vượt qua quyền phủ quyết, dự luật cần sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba số nghị sĩ bỏ phiếu tại mỗi viện. Với tương quan số ghế ở Quốc hội khóa tới, ngưỡng này đòi hỏi sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Cộng hòa hơn số phiếu cần để đưa dự luật thông qua tại Thượng viện.

Khi đảng Dân chủ nắm cả lưỡng viện, Nhà Trắng sẽ phải tính đến khả năng Quốc hội xem xét lại những chính sách mà chính quyền muốn giữ. Cách hai bên xử lý những bất đồng đầu tiên, từ chi tiêu liên bang đến thẩm quyền của Quốc hội đối với cuộc chiến ở Iran, sẽ cho thấy Washington còn có thể tìm được đồng thuận ở đâu và những vấn đề nào có thể phải chờ đến sau cuộc bầu cử năm 2028.