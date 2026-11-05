Đảng Dân chủ sẽ điều tra dịch vụ Starshield của Elon Musk

Elon Musk phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng. Ảnh: ZUMA Press Wire.

Theo CNN, một trợ lý của đảng Dân chủ tại Thượng viện cho biết các bức thư đã được gửi tới ông Musk và một số bên liên quan sau khi xuất hiện hàng loạt sự cố làm hạn chế khả năng hoạt động của Starshield tại Ukraine. Động thái này nhằm yêu cầu các bên lưu giữ những tài liệu có thể liên quan đến cuộc điều tra sắp tới của Quốc hội.

Ủy ban cho biết việc gửi thư bảo toàn tài liệu là thủ tục thông thường, nhằm tránh thất lạc hoặc tiêu hủy những chứng cứ có thể cần thiết cho quá trình điều tra các vấn đề đang được đặt ra.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons dự kiến sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sau khi bà Jeanne Shaheen, nghị sĩ Dân chủ cấp cao nhất hiện nay của ủy ban, nghỉ hưu.

Theo bức thư được công bố trên website của nghị sĩ Liccardo, cuộc điều tra sẽ tập trung làm rõ ai là người quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế, chúng được triển khai như thế nào và liệu những lỗ hổng tương tự có tồn tại trong các hệ thống khác hay không.

Về phía mình, ông Musk phân biệt Starlink - dịch vụ dành cho khách hàng thương mại - với Starshield, hệ thống phục vụ mục đích quốc phòng và dưới sự kiểm soát của Chính phủ Mỹ. Ông cho rằng Ukraine đã sử dụng Starlink vào vấn đề quốc phòng.

Đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump thay đổi

Trong diễn biến khác, ngày 4/11, các đồng minh và chiến lược gia đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Donald Trump cải tổ nhân sự Nhà Trắng, chấn chỉnh hoạt động điều hành và xem xét lại những chính sách mà họ cho là góp phần dẫn đến thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó có cuộc chiến với Iran và chính sách thuế quan. Đây là những sức ép mới đối với ông Trump khi nhiệm kỳ bước vào hai năm cuối, theo Reuters.

Cử tri Dân chủ ăn mừng khi giành chiến thắng lịch sử trong bầu cử giữa kỳ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa John Feehery mô tả kết quả bầu cử là một "thảm họa lớn" đối với ông Trump.

"Ông ấy cần cải tổ bộ máy của mình", Feehery nói.

Tuy nhiên, ông Trump hầu như chưa cho thấy dấu hiệu muốn thay đổi đường lối sau kết quả bầu cử.

"Tôi không xem đó là sự chỉ trích nhắm vào mình", ông nói với Fox News tối 3/11.

Những băn khoăn trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng xuất phát từ các vấn đề ngoài cuộc chiến Iran. Theo một cố vấn chính trị của đảng, mùa hè vừa qua, các cuộc thảo luận về những cuộc đua Thượng viện tại các bang cạnh tranh như Michigan và Iowa cho thấy ngày càng nhiều cử tri Cộng hòa và cử tri độc lập quan tâm việc Tổng thống Trump dành nhiều thời gian cho dự án xây dựng phòng đại tiệc tại Nhà Trắng và các công trình cải tạo ở Washington.

Vị cố vấn nhận định, nếu ông Trump tiếp tục tập trung những dự án này trong hai năm tới, đảng Cộng hòa có thể gặp thêm khó khăn trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Dù vậy, hôm thứ Tư, ông Trump vẫn đưa các phóng viên đến thăm công trường xây dựng phòng đại tiệc và chia sẻ về dự án này.

"Đối với tôi, đó là một cách thư giãn", ông nói.

Theo CNBC, ngày 4/11, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ, với điều kiện đảng này không cản trở chương trình nghị sự của ông trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump dự kiến kết thúc tháng 1/2029. Từ nay đến thời điểm đó, việc duy trì sự ủng hộ trong đảng Cộng hòa và tìm kiếm tiếng nói chung với đảng Dân chủ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai các chính sách của Nhà Trắng.

Ông Trump nói chưa cân nhắc thay Bộ trưởng Chiến tranh

Trong diễn biến khác, hôm 4/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chưa cân nhắc thay thế Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, đồng thời nhận xét ông đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Memphis ở Memphis, Tennessee, Mỹ, ngày 23/3/2026. Ảnh: Reuters.

“Không, tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt”, ông Trump trả lời khi được hỏi liệu có cân nhắc thay thế người đứng đầu Lầu Năm Góc sau kết quả không thuận lợi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm thứ Ba.

Ông Hegseth được cho là đang nhắm đến chiếc ghế Thượng viện sắp bỏ trống tại bang Tennessee và âm thầm vận động để được cân nhắc cho vị trí này, theo Anadolu.

Khi được hỏi liệu có ủng hộ ông Hegseth thay thế Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn hay không, ông Trump nói: “Tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt. Thực ra, tôi cho rằng ông ấy sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ nếu làm vậy. Nhưng tôi chưa nghe thông tin nào về chuyện đó”.

Tuy nhiên, CBS News đưa tin hôm thứ Tư rằng ông Trump đã trao đổi với các cố vấn về khả năng ông Hegseth tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Chiến tranh. Theo nguồn tin này, tổng thống chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Hegseth cũng đang đối mặt những lời kêu gọi luận tội từ các nghị sĩ Dân chủ. Những động thái này có thể được đẩy mạnh sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Theo CNN, Hạ viện có thể bỏ phiếu về việc luận tội ông Hegseth ngay trong tuần tới.

Ở một diễn biến khác, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Arizona Mark Kelly kêu gọi Bộ trưởng Hegseth sớm rời vị trí, cho rằng ông không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ông Kelly, cựu đại tá Hải quân Mỹ, cho biết sau khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội, đảng này sẽ gia tăng sức ép lên Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy việc chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran.

“Chúng tôi có những công cụ để thực hiện điều đó”, ông nói.

Khi được hỏi về khả năng tranh cử tổng thống năm 2028, ông Kelly cho biết chưa đưa ra quyết định, dù trước đó từng công khai cân nhắc khả năng chạy đua vào Nhà Trắng.

“Hiện tại, tôi gọi điện chúc mừng những người giành chiến thắng tối qua. Tôi sẽ cùng gia đình cân nhắc những chuyện còn lại sau”, ông nói.